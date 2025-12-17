Екзотична феєрія: салат з крабових паличок і ківі (відео)

Салати – це універсальні страви, які можуть бути легкою закускою, поживним гарніром або справжньою окрасою святкового столу.

Вони бувають різних видів: овочеві, м’ясні, рибні, фруктові, а також популярні святкові варіанти, як салат "Француженка". Але сьогодні ми пропонуємо трохи незвичну, але дуже смачну комбінацію – салат з крабовими паличками та ківі, який поєднує свіжість фруктів, ніжність крабового м’яса та яскравість граната. Цей салат точно здивує вас і ваших гостей своїм незвичайним смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як приготувати салат "Француженка"

Інгредієнти:

огірок – 150 г;

ківі – 150 г;

яйце – 3 шт.;

крабові палички – 200 г;

гранат – 50 г;

майонез – за смаком;

сіль – за смаком;

Спосіб приготування:

Очистити ківі та нарізати невеликими кубиками. Відварити яйця, остудити і натерти на крупній тертці або нарізати кубиками. Нарізати крабові палички невеликими шматочками, огірок – кубиками. З’єднати всі інгредієнти в салатниці, додати зерна граната. Заправити майонезом і додати сіль за смаком, обережно перемішати.

Салат найкраще подавати охолодженим у прозорій салатниці, щоб були видні всі яскраві шари. Прикрасити можна додатковими зернами граната або тонкими скибочками ківі по краю. Він відмінно підійде до легких закусок, святкових столів або як яскравий елемент сімейного обіду.

Салат з крабовими паличками і ківі поєднує в собі ніжність, свіжість і яскравий смак, що робить його справжньою знахідкою для вашого столу. Простота приготування та ефектний вигляд роблять його ідеальною стравою як для буднів, так і для свят.