Free-party у тарілці: салат з картоплею для фанатів смаку (відео)

Салати – це універсальні страви, які можуть бути легкими закусками, поживними гарнірами або справжньою окрасою столу.

Вони бувають різних видів: овочеві, м’ясні, рибні, фруктові, а також популярні святкові варіанти, як салат "Сонечко". Але сьогодні ми пропонуємо трохи незвичну, але дуже смачну версію – салат з картоплею фрі, який поєднує хрумкість, яскраві шари та насичений смак. Це страва, що точно здивує гостей і підніме настрій. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marichka_repetska".

Інгредієнти (на 4 порції):

куряче філе – 400 г;

яйця – 3 шт.;

картопля – 3-4 шт. або готова пачка картоплі фрі;

помідори – 2 шт.;

оцет – 2 ст. л.;

цукор – 1 ч. л.;

листя салату – за смаком;

майонез – 100 г;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати цибулю тонкими півкільцями, додати оцет, цукор, залити кип’ятком і відставити для маринування. Приготувати картоплю фрі, роблячи тонкі смужки, або використати готову. Нарізати варене куряче філе і помідори, натерти варені яйця на велику тертку. Відтиснути цибулю, додати сіль, перець, майонез і перемішати. Викласти салат шарами: листя салату, курка, яйця, помідори, цибуля, картопля фрі.

Салат найкраще подавати відразу після приготування, щоб картопля фрі залишалася хрусткою. Можна оформити його у прозорій салатниці, щоб були видні шари, прикрасити свіжою зеленню або маленькими дольками помідорів. Страва чудово поєднується з легкими напоями, соками або прохолодними коктейлями.

Салат "Free-party у тарілці" стане справжньою родзинкою вашого столу. Його яскраві шари та хрусткі елементи не залишать байдужими ні дорослих, ні дітей, а простота приготування робить його ідеальним вибором для будь-якого свята.