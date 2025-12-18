Секретный ингредиент сделает крабовый салат очень нежным: чем заменить майонез (видео)

Вкусный и нежный салат

Салаты бывают разные: легкие овощные, белковые, с фруктами или даже с картофелем фри для сытного перекуса. Сегодня мы предлагаем приготовить сытный и одновременно свежий салат с крабовыми палочками и пекинской капустой, который легко готовится и получается очень нежным благодаря идеальной заправке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить крабовый салат со сметаной

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г;

кукуруза консервированная – 1 банка;

огурцы – 2 шт.;

яйца вареные – 3 шт.;

пекинская капуста — 150 г;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

сметана — 3 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

Нарезать крабовые палочки кубиками или полосками. Порезать огурцы средним кубиком. Яйца очистить и порезать кубиками. Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой. В большой миске смешать все подготовленные ингредиенты вместе с консервированной кукурузой. Добавить соль и перец по вкусу. Приготовить заправку: смешать сметану с горчицей до однородности. Заправить салат соусом и аккуратно перемешать.

Салат хорошо подходит как самостоятельное блюдо или как гарнир к рыбе и курице. Его можно подавать в порционных креманках или на плоском блюде, украсив свежей зеленью, дольками лимона или мелко нарезанными овощами. Салат особенно хорошо смотрится на праздничном столе благодаря ярким цветам ингредиентов.

Этот салат сочетает в себе свежесть овощей и нежность крабовых палочек, а простой соус делает его вкус насыщенным и гармоничным. Готовится быстро, получается красиво и аппетитно, и он станет любимым на любом столе.