Секретный ингредиент сделает крабовый салат очень нежным: чем заменить майонез (видео)
Вкусный и нежный салат
Салаты бывают разные: легкие овощные, белковые, с фруктами или даже с картофелем фри для сытного перекуса. Сегодня мы предлагаем приготовить сытный и одновременно свежий салат с крабовыми палочками и пекинской капустой, который легко готовится и получается очень нежным благодаря идеальной заправке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить крабовый салат со сметаной
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 200 г;
- кукуруза консервированная – 1 банка;
- огурцы – 2 шт.;
- яйца вареные – 3 шт.;
- пекинская капуста — 150 г;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- сметана — 3 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
- Нарезать крабовые палочки кубиками или полосками.
- Порезать огурцы средним кубиком.
- Яйца очистить и порезать кубиками.
- Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой.
- В большой миске смешать все подготовленные ингредиенты вместе с консервированной кукурузой.
- Добавить соль и перец по вкусу.
- Приготовить заправку: смешать сметану с горчицей до однородности.
- Заправить салат соусом и аккуратно перемешать.
Салат хорошо подходит как самостоятельное блюдо или как гарнир к рыбе и курице. Его можно подавать в порционных креманках или на плоском блюде, украсив свежей зеленью, дольками лимона или мелко нарезанными овощами. Салат особенно хорошо смотрится на праздничном столе благодаря ярким цветам ингредиентов.
Этот салат сочетает в себе свежесть овощей и нежность крабовых палочек, а простой соус делает его вкус насыщенным и гармоничным. Готовится быстро, получается красиво и аппетитно, и он станет любимым на любом столе.