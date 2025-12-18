Магазинне більше не купуватимете: як правильно засолити сало вдома, щоб воно було м’яким
Секрет не лише у якості самого сала, а й у правильному поєднанні спецій та часу витримки
Солоне сало можна легко знайти в магазині. Однак домашнє сало завжди виходить смачнішим і ароматнішим. Тим більше, що процес його приготування простий та зрозумілий навіть новачку. Головне — притримуватись деяких нюансів.
Порадами, як правильно засолити сало, ділиться "Сенсація".
Інгредієнти
- Сало — 500 г
- Часник — 4 зубчики
- Петрушка — 5 гілочок
- Сіль — 3 столових ложки
- Лист лавровий — 5 штук
- Орегано — 1 чайна ложка
Етапи приготування
- Беремо свіже ніжне сало. Воно має бути не жорстким, з хорошою м’якою шкіркою. Буде плюсом, якщо вона буде підкопчена.
- У шматку сала робимо надрізи. Зубчики часнику пропускаємо через прес, після чого складаємо їх у ці надрізи.
- Подрібнюємо лавровий лист, змішуємо його з орегано. Далі посипаємо сало сіллю, і далі спеціями. Перекладаємо його у ємність максимально щільно.
- Дрібно нарізаємо петрушку, посипаємо нею сало, закриваємо кришкою та ставимо в холодильник на 2-3 дні.
Готове сало можна перекласти у морозильник для того, щоб воно довше зберігалося. Але це актуально лише у тих випадках, коли ви готуєте його у великих об’ємах.
Солоне сало ідеально підходить абсолютно для будь-яких цілей: ви можете на ньому готувати, додавати його у різну випічку, тощо. Також його можна подавати як закуску під будь-який напій. Але краще поєднати сало з іншою нарізкою із м’яса та сиру. Вийде дуже ефектно та апетитно.