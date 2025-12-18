Магазинне більше не купуватимете: як правильно засолити сало вдома, щоб воно було м’яким

Секрет не лише у якості самого сала, а й у правильному поєднанні спецій та часу витримки

Солоне сало можна легко знайти в магазині. Однак домашнє сало завжди виходить смачнішим і ароматнішим. Тим більше, що процес його приготування простий та зрозумілий навіть новачку. Головне — притримуватись деяких нюансів.

Порадами, як правильно засолити сало, ділиться "Сенсація".

Інгредієнти

Сало — 500 г

Часник — 4 зубчики

Петрушка — 5 гілочок

Сіль — 3 столових ложки

Лист лавровий — 5 штук

Орегано — 1 чайна ложка

Етапи приготування

Беремо свіже ніжне сало. Воно має бути не жорстким, з хорошою м’якою шкіркою. Буде плюсом, якщо вона буде підкопчена. У шматку сала робимо надрізи. Зубчики часнику пропускаємо через прес, після чого складаємо їх у ці надрізи. Подрібнюємо лавровий лист, змішуємо його з орегано. Далі посипаємо сало сіллю, і далі спеціями. Перекладаємо його у ємність максимально щільно. Дрібно нарізаємо петрушку, посипаємо нею сало, закриваємо кришкою та ставимо в холодильник на 2-3 дні.

Готове сало можна перекласти у морозильник для того, щоб воно довше зберігалося. Але це актуально лише у тих випадках, коли ви готуєте його у великих об’ємах.

Солоне сало ідеально підходить абсолютно для будь-яких цілей: ви можете на ньому готувати, додавати його у різну випічку, тощо. Також його можна подавати як закуску під будь-який напій. Але краще поєднати сало з іншою нарізкою із м’яса та сиру. Вийде дуже ефектно та апетитно.