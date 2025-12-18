Быстро, недорого и очень вкусно: запеченные куриные крылышки с карамельным соусом (видео)
-
-
Запеченные в духовке куриные крылышки выходят с хрустящей корочкой
Запеченные куриные крылышки — отличное блюдо, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и недорогое. За счет соуса крылышки приобретают аппетитную хрустящую корочку и кисло-сладкий вкус. Хрустящая корочка, сочное мясо и аппетитный кисло-сладкий соус. Их можно готовить как для семейного ужина, так и к приходу гостей.
Рецептом куриных крылышек в духовке поделилась кулинарная блоггерша Лилия Цвит. Это блюдо точно будет популярным среди других на столе.
Ингредиенты
- крылья куриные — 1 кг
- мука — 100 г
- крахмал — 15 г
- соль — 1 ч. л
- паприка — 0.5 ч. л
Для соуса:
- кетчуп — 50 г
- сок лимона – 1 ч. л
- чеснок — 1 зубчик
- мед – 1 ч. л
Этапы приготовления
- Куриные крылышки разрежьте по суставу на две части.
- В обычный пакет насыпьте муку, добавьте соль и паприку. Тщательно перемешайте смесь.
- Выложите крылышки в пакет с мукой. Завяжите его и потрясите, чтобы каждое крылышко было полностью покрыто панировкой.
- Застелите противень пергаментом и выложите на него запанированные крылышки.
- Отправьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 45 минут.
- Пока крылышки в духовке, соедините в отдельной емкости кетчуп, лимонный сок, измельченный чеснок и мед.
- Достаньте горячие крылышки из духовки и с помощью силиконовой кисточки или ложки тщательно смажьте их подготовленным соусом.
- Верните крылышки в духовку еще на 5 минут, чтобы соус карамелизовался.