Быстро, недорого и очень вкусно: запеченные куриные крылышки с карамельным соусом (видео)

Запеченные в духовке куриные крылышки выходят с хрустящей корочкой

Запеченные куриные крылышки — отличное блюдо, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и недорогое. За счет соуса крылышки приобретают аппетитную хрустящую корочку и кисло-сладкий вкус. Хрустящая корочка, сочное мясо и аппетитный кисло-сладкий соус. Их можно готовить как для семейного ужина, так и к приходу гостей.

Рецептом куриных крылышек в духовке поделилась кулинарная блоггерша Лилия Цвит. Это блюдо точно будет популярным среди других на столе.

Ингредиенты

крылья куриные — 1 кг

мука — 100 г

крахмал — 15 г

соль — 1 ч. л

паприка — 0.5 ч. л

Для соуса:

кетчуп — 50 г

сок лимона – 1 ч. л

чеснок — 1 зубчик

мед – 1 ч. л

Этапы приготовления