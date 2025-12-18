Укр

Быстро, недорого и очень вкусно: запеченные куриные крылышки с карамельным соусом (видео)

Наталья Граковская
Куриные крылышки с аппетитной корочкой
Куриные крылышки с аппетитной корочкой. Фото Freepik

Запеченные в духовке куриные крылышки выходят с хрустящей корочкой

Запеченные куриные крылышки — отличное блюдо, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и недорогое. За счет соуса крылышки приобретают аппетитную хрустящую корочку и кисло-сладкий вкус. Хрустящая корочка, сочное мясо и аппетитный кисло-сладкий соус. Их можно готовить как для семейного ужина, так и к приходу гостей.

Рецептом куриных крылышек в духовке поделилась кулинарная блоггерша Лилия Цвит. Это блюдо точно будет популярным среди других на столе.

Ингредиенты

  • крылья куриные — 1 кг
  • мука — 100 г
  • крахмал — 15 г
  • соль — 1 ч. л
  • паприка — 0.5 ч. л

Для соуса:

  • кетчуп — 50 г
  • сок лимона – 1 ч. л
  • чеснок — 1 зубчик
  • мед – 1 ч. л

Этапы приготовления

  1. Куриные крылышки разрежьте по суставу на две части.
  2. В обычный пакет насыпьте муку, добавьте соль и паприку. Тщательно перемешайте смесь.
  3. Выложите крылышки в пакет с мукой. Завяжите его и потрясите, чтобы каждое крылышко было полностью покрыто панировкой.
  4. Застелите противень пергаментом и выложите на него запанированные крылышки.
  5. Отправьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 45 минут.
  6. Пока крылышки в духовке, соедините в отдельной емкости кетчуп, лимонный сок, измельченный чеснок и мед.
  7. Достаньте горячие крылышки из духовки и с помощью силиконовой кисточки или ложки тщательно смажьте их подготовленным соусом.
  8. Верните крылышки в духовку еще на 5 минут, чтобы соус карамелизовался.
