Зі склянки манки та какао можна приготувати розкішний десерт: простий рецепт
Вам навіть не доведеться вмикати духовку
Щоб приготувати смачний десерт, не завжди потрібно вмикати духовку і витрачати багато часу. Наприклад, можна приготувати цукерки з молока та какао. Доведеться провести лише кілька хвилин біля плити — і на столі будуть ніжні та дуже смачні ласощі.
Інгредієнти:
- Молоко — 1 л
- Цукор — 1 склянка
- Манна крупа — 1 склянка
- Какао — 3 ст. л.
- Кокосова стружка (для обсипання)
Приготування:
- У каструлі з'єднайте молоко, цукор, манну крупу та какао-порошок. Ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.
- Поставте каструлю на вогонь. Постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Після закипання варіть масу протягом 2 хвилин до загустіння.
- Перекладіть готову масу у форму. Накрийте зверху харчовою плівкою "в контакт" (щоб не утворилася скоринка). Залиште охолоджуватися при кімнатній температурі, а потім приберіть у холодильник на 2 години для повної стабілізації.
- Коли десерт застигне, дістаньте його з форми та наріжте акуратними кубиками.
- Кожен кубик рясно обваляйте в кокосовій стружці.