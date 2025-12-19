Рус

Зі склянки манки та какао можна приготувати розкішний десерт: простий рецепт

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Шоколадний десерт без випічки
Шоколадний десерт без випічки. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Вам навіть не доведеться вмикати духовку

Щоб приготувати смачний десерт, не завжди потрібно вмикати духовку і витрачати багато часу. Наприклад, можна приготувати цукерки з молока та какао. Доведеться провести лише кілька хвилин біля плити — і на столі будуть ніжні та дуже смачні ласощі.

Рецептом десерту поділилися на сайті "Господинька".

Інгредієнти:

  • Молоко — 1 л
  • Цукор — 1 склянка
  • Манна крупа — 1 склянка
  • Какао — 3 ст. л.
  • Кокосова стружка (для обсипання)

Приготування:

  1. У каструлі з'єднайте молоко, цукор, манну крупу та какао-порошок. Ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.
  2. Поставте каструлю на вогонь. Постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Після закипання варіть масу протягом 2 хвилин до загустіння.
  3. Перекладіть готову масу у форму. Накрийте зверху харчовою плівкою "в контакт" (щоб не утворилася скоринка). Залиште охолоджуватися при кімнатній температурі, а потім приберіть у холодильник на 2 години для повної стабілізації.
  4. Коли десерт застигне, дістаньте його з форми та наріжте акуратними кубиками.
  5. Кожен кубик рясно обваляйте в кокосовій стружці.
Теги:
#Молоко #Какао #Десерти #Рецепти