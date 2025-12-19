Зі склянки манки та какао можна приготувати розкішний десерт: простий рецепт

Вам навіть не доведеться вмикати духовку

Щоб приготувати смачний десерт, не завжди потрібно вмикати духовку і витрачати багато часу. Наприклад, можна приготувати цукерки з молока та какао. Доведеться провести лише кілька хвилин біля плити — і на столі будуть ніжні та дуже смачні ласощі.

Рецептом десерту поділилися на сайті "Господинька".

Інгредієнти:

Молоко — 1 л

Цукор — 1 склянка

Манна крупа — 1 склянка

Какао — 3 ст. л.

Кокосова стружка (для обсипання)

Приготування: