Оригінальний соус зробить скумбрію ще смачнішою: швидкий і ароматний рецепт запеченої риби (відео)

Готується швидко, подобається всім

Скумбрія — це жирна морська риба з ніжним смаком та легкою текстурою, яку часто готують на грилі, смажать або маринують у соєвому соусі та спеціях. Її легко піддавати різним способам приготування: від швидкого запікання до тушкування або соління. Свіжа риба має пружне тіло та чисті, блискучі луски, тоді як для маринаду найкраще обирати лимонний сік та соєвий соус без зайвої солі, щоб не пересолити страву. Сьогодні ми пропонуємо простий спосіб запікання скумбрії у фользі з ароматним маринадом, який робить рибу ніжною, соковитою та насиченою смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як смачно запекти скумбрію

Інгредієнти:

скумбрія – 1 шт.;

перець чорний – за смаком;

коріандр – за смаком;

соєвий соус – 5 ст.л.;

лимонний сік – 1 ст.л.;

цукор – 1 ч.л.;

олія – 1 ст.л.;

Спосіб приготування:

Очистити рибу: видалити голову, плавники, хвіст та хребет. Зняти нутрощі та чорну плівку. Розрізати на два філе та посипати перцем і коріандром з обох боків. Порізати філе на невеликі шматочки та викласти у човники з фольги шкіркою догори. Змішати маринад: соєвий соус, лимонний сік, олію та цукор. Полити маринадом рибу та залишити маринуватися на 30 хвилин. Запікати в розігрітій духовці при 200°C протягом 15 хвилин. Подавати гарячою зі свіжими або тушкованими овочами.

Як і з чим подавати

Таку запечену скумбрію найкраще подавати гарячою, прямо з духовки. Її можна викласти на листя салату або подати з овочевим гарніром: запеченою картоплею, тушкованими овочами або рисом. Зверху страву можна прикрасити свіжою зеленню, часточками лимону або лайму для свіжості. До риби добре підходять соуси на основі йогурту, гірчиці або легкого майонезного соусу. Цей рецепт ідеально підходить і для буденного обіду, і для святкового столу — рибка виглядає апетитно та готується дуже швидко.