Из стакана манки и какао можно приготовить роскошный десерт: простой рецепт

Наталья Граковская
Шоколадный десерт без выпечки
Вам даже не придется включать духовку

Чтобы приготовить вкусный десерт, не всегда нужно включать духовку и тратить много времени. К примеру, можно приготовить конфеты из молока и какао. Придется провести всего несколько минут у плиты — и на столе будет нежное и очень вкусное лакомство.

Рецептом десерта поделились на сайте "Господинька".

Ингредиенты:

  • Молоко — 1 л
  • Сахар — 1 стакан
  • Манная крупа — 1 стакан
  • Какао — 3 ст. л.
  • Кокосовая стружка (для обсыпки)

Приготовление:

  1. В кастрюле соедините молоко, сахар, манную крупу и какао-порошок. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
  2. Поставьте кастрюлю на огонь. Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. После закипания варите массу в течение 2 минут до загустения.
  3. Переложите готовую массу в форму. Накройте сверху пищевой пленкой "в контакт" (чтобы не образовалась корочка). Оставьте остывать при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник на 2 часа для полной стабилизации.
  4. Когда десерт застынет, извлеките его из формы и нарежьте аккуратными кубиками.
  5. Каждый кубик обильно обваляйте в кокосовой стружке.
