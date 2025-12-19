Из стакана манки и какао можно приготовить роскошный десерт: простой рецепт
Вам даже не придется включать духовку
Чтобы приготовить вкусный десерт, не всегда нужно включать духовку и тратить много времени. К примеру, можно приготовить конфеты из молока и какао. Придется провести всего несколько минут у плиты — и на столе будет нежное и очень вкусное лакомство.
Рецептом десерта поделились на сайте "Господинька".
Ингредиенты:
- Молоко — 1 л
- Сахар — 1 стакан
- Манная крупа — 1 стакан
- Какао — 3 ст. л.
- Кокосовая стружка (для обсыпки)
Приготовление:
- В кастрюле соедините молоко, сахар, манную крупу и какао-порошок. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
- Поставьте кастрюлю на огонь. Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. После закипания варите массу в течение 2 минут до загустения.
- Переложите готовую массу в форму. Накройте сверху пищевой пленкой "в контакт" (чтобы не образовалась корочка). Оставьте остывать при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник на 2 часа для полной стабилизации.
- Когда десерт застынет, извлеките его из формы и нарежьте аккуратными кубиками.
- Каждый кубик обильно обваляйте в кокосовой стружке.