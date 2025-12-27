Как понять, что запеченная птица полностью готова: простой трюк спасет праздничный ужин (видео)

Готовность запеченной птицы можно проверить без термометра

На праздничный стол многие запекают индейку, утку или курицу целиком. Такое блюдо выглядит эффектно, но в процессе приготовления часто возникают сомнения: не пересохло ли мясо и, наоборот, не осталось ли оно сырым внутри.

Есть простой способ проверить готовность птицы, чтобы не гадать и не рисковать праздничным ужином. Шеф-повар Эйдан Мартин на своей странице в Facebook опубликовал видео, где наглядно показал самый простой способ понять, готова ли индейка.

Как проверить готовность индейки при запекании

По словам шеф-повара, нужно разрезать ножку в области бедра и обратить внимание на несколько моментов: в мясе не должно быть розового оттенка, сок должен быть прозрачным, а само мясо — полностью горячим. Эти признаки говорят о том, что птица пропеклась равномерно.

Если у вас есть кухонный термометр для мяса, его тоже можно использовать для проверки. Шеф-повар рекомендует измерять температуру в одном и том же месте — между бедром и основной частью грудки. Это самая толстая часть птицы, и именно она готовится дольше всего.

Мартин отмечает, что при использовании мясного термометра стрелка или цифровой показатель должны сразу достигать 75 °C. Такая температура означает, что индейка полностью готова и ее можно смело подавать на стол.

