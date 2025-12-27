Укр

Как понять, что запеченная птица полностью готова: простой трюк спасет праздничный ужин (видео)

Наталья Граковская
Запеченная индейка
Запеченная индейка. Фото Freepik

Готовность запеченной птицы можно проверить без термометра

На праздничный стол многие запекают индейку, утку или курицу целиком. Такое блюдо выглядит эффектно, но в процессе приготовления часто возникают сомнения: не пересохло ли мясо и, наоборот, не осталось ли оно сырым внутри.

Есть простой способ проверить готовность птицы, чтобы не гадать и не рисковать праздничным ужином. Шеф-повар Эйдан Мартин на своей странице в Facebook опубликовал видео, где наглядно показал самый простой способ понять, готова ли индейка.

Как проверить готовность индейки при запекании

По словам шеф-повара, нужно разрезать ножку в области бедра и обратить внимание на несколько моментов: в мясе не должно быть розового оттенка, сок должен быть прозрачным, а само мясо — полностью горячим. Эти признаки говорят о том, что птица пропеклась равномерно.

Если у вас есть кухонный термометр для мяса, его тоже можно использовать для проверки. Шеф-повар рекомендует измерять температуру в одном и том же месте — между бедром и основной частью грудки. Это самая толстая часть птицы, и именно она готовится дольше всего.

Мартин отмечает, что при использовании мясного термометра стрелка или цифровой показатель должны сразу достигать 75 °C. Такая температура означает, что индейка полностью готова и ее можно смело подавать на стол.

Также узнайте, как запечь целую курицу, чтобы она получилась очень вкусной. Главный секрет — в замачивании перед запеканием.

