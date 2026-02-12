Млинці ніколи не порвуться: лише один продукт зробить їх еластичними (відео)
-
-
Секрет міцності та еластичності криється в крохмалі
Млинці або налисники — одна з улюблених страв багатьох. Приготовані за класичним рецептом на молоці, вони поєднуються з будь-якою начинкою, але особливо смакують з ніжним кисломолочним сиром.
Проте іноді трапляється так, що під час загортання начинки млинці рвуться. Щоб цього не трапилось, у тісто на млинці треба додавати кукурудзяний крохмаль, радять на кулінарному YouTube-каналі "Будні майстра". Цей простий продукт робить тісто еластичним — млинці легко перевертаються й не рвуться.
Як приготувати тонкі млинці на крохмалі
Під час смаження зручно користуватися одразу двома сковорідками: на меншій обсмажувати млинець з одного боку, а на більшу перевертати для досмаження — це суттєво економить час.
Перед кожним новим млинцем обов’язково перемішуйте тісто ополоником, адже крохмаль має властивість осідати на дно.
Готові млинці краще тримати під кришкою або накритими мискою — так краї не пересихають і залишаються ніжними до самого моменту начинення.
Інгредієнти:
- Молоко — 500 мл
- Яйця — 2 шт.
- Борошно пшеничне — 120 г
- Крохмаль кукурудзяний — 40 г
- Цукор — 1 ст. л.
- Сіль — 1/4 ч. л.
- Олія — 1 ст. л.
- Вершкове масло (розтоплене) — 2 ст. л.
- Куркума — 1/5 ч. л.
Для начинки:
- Кисломолочний сир — 400–500 г
- Цукор — 2 ст. л.
- Крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.
- Яєчний жовток — 1 шт.
- Ванілін на кінчику ножа
- Родзинки жменя
Для заливки:
- Сметана (від 20%) або вершки — 130 г
- Цукор — 2 ст. л.
- Яйце — 1 шт.
- Дрібка солі та ваніль
Спосіб приготування:
- У мисці з’єднайте яйця, сіль, цукор та трохи куркуми для кольору. Збийте вінчиком лише до однорідності (міксер не потрібен, щоб не перенаситити тісто повітрям).
- Влийте приблизно половину молока кімнатної температури та перемішайте.
- Окремо змішайте пшеничне борошно та кукурудзяний крохмаль. Просійте їх прямо в молочно-яєчну суміш. Ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.
- Додайте решту молока.
- Обов'язково процідіть тісто через сито, щоб воно стало ідеально гладким.
- Залиште тісто "відпочити" на пів години. Це дозволить клейковині розкритися, що зробить млинці міцними.
- Лише перед смаженням додайте в тісто суміш розтопленого вершкового масла та олії.
- Для начинки змішайте кисломолочний сир, дрібку солі, ваніль, цукор та яєчний жовток. Додайте трохи крохмалю — він утримає вологу всередині під час запікання. За бажанням додайте родзинки.
- Розріжте великі млинці навпіл. Викладайте начинку на край і щільно згортайте трубочкою або трикутником.
- Викладіть налисники у змащену маслом форму шарами, додаючи між ними невеликі шматочки вершкового масла.
- Збовтайте жирні вершки (або сметану) з яйцем, цукром і ваніллю та рівномірно полийте налисники заливкою.
- Запікайте при 180°C протягом 30-35 хвилин.