Млинці ніколи не порвуться: лише один продукт зробить їх еластичними (відео)

Секрет міцності та еластичності криється в крохмалі

Млинці або налисники — одна з улюблених страв багатьох. Приготовані за класичним рецептом на молоці, вони поєднуються з будь-якою начинкою, але особливо смакують з ніжним кисломолочним сиром.

Проте іноді трапляється так, що під час загортання начинки млинці рвуться. Щоб цього не трапилось, у тісто на млинці треба додавати кукурудзяний крохмаль, радять на кулінарному YouTube-каналі "Будні майстра". Цей простий продукт робить тісто еластичним — млинці легко перевертаються й не рвуться.

Як приготувати тонкі млинці на крохмалі

Під час смаження зручно користуватися одразу двома сковорідками: на меншій обсмажувати млинець з одного боку, а на більшу перевертати для досмаження — це суттєво економить час.

Перед кожним новим млинцем обов’язково перемішуйте тісто ополоником, адже крохмаль має властивість осідати на дно.

Готові млинці краще тримати під кришкою або накритими мискою — так краї не пересихають і залишаються ніжними до самого моменту начинення.

Інгредієнти:

Молоко — 500 мл

Яйця — 2 шт.

Борошно пшеничне — 120 г

Крохмаль кукурудзяний — 40 г

Цукор — 1 ст. л.

Сіль — 1/4 ч. л.

Олія — 1 ст. л.

Вершкове масло (розтоплене) — 2 ст. л.

Куркума — 1/5 ч. л.

Для начинки:

Кисломолочний сир — 400–500 г

Цукор — 2 ст. л.

Крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.

Яєчний жовток — 1 шт.

Ванілін на кінчику ножа

Родзинки жменя

Для заливки:

Сметана (від 20%) або вершки — 130 г

Цукор — 2 ст. л.

Яйце — 1 шт.

Дрібка солі та ваніль

Спосіб приготування: