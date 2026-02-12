Рус

Млинці ніколи не порвуться: лише один продукт зробить їх еластичними (відео)

Наталя Граковська
Налисники з сиром
Налисники з сиром

Секрет міцності та еластичності криється в крохмалі

Млинці або налисники — одна з улюблених страв багатьох. Приготовані за класичним рецептом на молоці, вони поєднуються з будь-якою начинкою, але особливо смакують з ніжним кисломолочним сиром.

Проте іноді трапляється так, що під час загортання начинки млинці рвуться. Щоб цього не трапилось, у тісто на млинці треба додавати кукурудзяний крохмаль, радять на кулінарному YouTube-каналі "Будні майстра". Цей простий продукт робить тісто еластичним — млинці легко перевертаються й не рвуться.

Як приготувати тонкі млинці на крохмалі

Під час смаження зручно користуватися одразу двома сковорідками: на меншій обсмажувати млинець з одного боку, а на більшу перевертати для досмаження — це суттєво економить час.

Перед кожним новим млинцем обов’язково перемішуйте тісто ополоником, адже крохмаль має властивість осідати на дно.

Готові млинці краще тримати під кришкою або накритими мискою — так краї не пересихають і залишаються ніжними до самого моменту начинення.

Інгредієнти:

  • Молоко — 500 мл
  • Яйця — 2 шт.
  • Борошно пшеничне — 120 г
  • Крохмаль кукурудзяний — 40 г
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Сіль — 1/4 ч. л.
  • Олія — 1 ст. л.
  • Вершкове масло (розтоплене) — 2 ст. л.
  • Куркума — 1/5 ч. л.

Для начинки:

  • Кисломолочний сир — 400–500 г
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.
  • Яєчний жовток — 1 шт.
  • Ванілін на кінчику ножа
  • Родзинки жменя

Для заливки:

  • Сметана (від 20%) або вершки — 130 г
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Яйце — 1 шт.
  • Дрібка солі та ваніль

Спосіб приготування:

  1. У мисці з’єднайте яйця, сіль, цукор та трохи куркуми для кольору. Збийте вінчиком лише до однорідності (міксер не потрібен, щоб не перенаситити тісто повітрям).
  2. Влийте приблизно половину молока кімнатної температури та перемішайте.
  3. Окремо змішайте пшеничне борошно та кукурудзяний крохмаль. Просійте їх прямо в молочно-яєчну суміш. Ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.
  4. Додайте решту молока.
  5. Обов'язково процідіть тісто через сито, щоб воно стало ідеально гладким.
  6. Залиште тісто "відпочити" на пів години. Це дозволить клейковині розкритися, що зробить млинці міцними.
  7. Лише перед смаженням додайте в тісто суміш розтопленого вершкового масла та олії.
  8. Для начинки змішайте кисломолочний сир, дрібку солі, ваніль, цукор та яєчний жовток. Додайте трохи крохмалю — він утримає вологу всередині під час запікання. За бажанням додайте родзинки.
  9. Розріжте великі млинці навпіл. Викладайте начинку на край і щільно згортайте трубочкою або трикутником.
  10. Викладіть налисники у змащену маслом форму шарами, додаючи між ними невеликі шматочки вершкового масла.
  11. Збовтайте жирні вершки (або сметану) з яйцем, цукром і ваніллю та рівномірно полийте налисники заливкою.
  12. Запікайте при 180°C протягом 30-35 хвилин.
