Смачніше, ніж на сковорідці: як приготувати тушковану капусту з м'ясом без зайвого жиру (відео)

Наталя Граковська
Тушкована капуста з курятиною
Тушкована капуста з курятиною. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Страва готується сама і без брудного посуду

Тушкована капуста з курячими гомілками в рукаві — це варіант повноцінної вечері "два в одному", яка готується з мінімумом посуду. Усі інгредієнти поєднуються просто в рукаві для запікання, тож не потрібно окремо смажити овочі чи використовувати кілька сковорідок.

Під час запікання капуста просочується соком курятини, стає м’якою, соковитою й ароматною, а гомілки виходять ніжними всередині та рум’яними зверху. Рецептом поділилася блогерка foodblog_kristi.

Як приготувати капусту з курятиною в рукаві

Інгредієнти:

  • Курячі гомілки — 800 г
  • Капуста — 800 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Морква — 1 шт.
  • Томатна паста — 2 ст. л.
  • Вода — 70 мл
  • Петрушка, кріп — до смаку
  • Часник — 3 зубчики
  • Олія — 4 ст. л.
  • Сіль, чорний мелений перець, копчена паприка — до смаку
  • Цукор — дрібка.

Спосіб приготування:

  1. Капусту нашаткуйте середньою соломкою та покладіть її в рукав для запікання. Додайте нарізану чвертькільцями цибулю, натерту моркву та дрібку цукру.
  2. Туди ж додайте томатну пасту, воду, 2 ст. л. олії, сіль, спеції та нарізану зелень. Затисніть один край рукава і добре "потрусіть" його.
  3. М’ясо перекладіть в окрему миску. Вичавіть часник, додайте сіль, спеції та решту олії. Залиште гомілки маринуватися хоча б 15–20 хвилин перед тим, як класти в духовку.
  4. Викладіть гомілки в рукав зверху на овочі. Це важливо: сік з м’яса буде просочувати капусту, роблячи її насиченою. Зав’яжіть рукав, зробіть зверху 2–3 маленьких проколи голкою, щоб пара виходила рівномірно і рукав не тріснув.
  5. Запікайте за температури 180°C протягом 50 хвилин. Через 50 хвилин обережно розріжте рукав зверху і розгорніть краї. Готуйте ще 15–20 хвилин.
