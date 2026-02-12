Смачніше, ніж на сковорідці: як приготувати тушковану капусту з м'ясом без зайвого жиру (відео)
Страва готується сама і без брудного посуду
Тушкована капуста з курячими гомілками в рукаві — це варіант повноцінної вечері "два в одному", яка готується з мінімумом посуду. Усі інгредієнти поєднуються просто в рукаві для запікання, тож не потрібно окремо смажити овочі чи використовувати кілька сковорідок.
Під час запікання капуста просочується соком курятини, стає м’якою, соковитою й ароматною, а гомілки виходять ніжними всередині та рум’яними зверху. Рецептом поділилася блогерка foodblog_kristi.
Як приготувати капусту з курятиною в рукаві
Інгредієнти:
- Курячі гомілки — 800 г
- Капуста — 800 г
- Цибуля — 1 шт.
- Морква — 1 шт.
- Томатна паста — 2 ст. л.
- Вода — 70 мл
- Петрушка, кріп — до смаку
- Часник — 3 зубчики
- Олія — 4 ст. л.
- Сіль, чорний мелений перець, копчена паприка — до смаку
- Цукор — дрібка.
Спосіб приготування:
- Капусту нашаткуйте середньою соломкою та покладіть її в рукав для запікання. Додайте нарізану чвертькільцями цибулю, натерту моркву та дрібку цукру.
- Туди ж додайте томатну пасту, воду, 2 ст. л. олії, сіль, спеції та нарізану зелень. Затисніть один край рукава і добре "потрусіть" його.
- М’ясо перекладіть в окрему миску. Вичавіть часник, додайте сіль, спеції та решту олії. Залиште гомілки маринуватися хоча б 15–20 хвилин перед тим, як класти в духовку.
- Викладіть гомілки в рукав зверху на овочі. Це важливо: сік з м’яса буде просочувати капусту, роблячи її насиченою. Зав’яжіть рукав, зробіть зверху 2–3 маленьких проколи голкою, щоб пара виходила рівномірно і рукав не тріснув.
- Запікайте за температури 180°C протягом 50 хвилин. Через 50 хвилин обережно розріжте рукав зверху і розгорніть краї. Готуйте ще 15–20 хвилин.