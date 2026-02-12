Смачніше, ніж на сковорідці: як приготувати тушковану капусту з м'ясом без зайвого жиру (відео)

Страва готується сама і без брудного посуду

Тушкована капуста з курячими гомілками в рукаві — це варіант повноцінної вечері "два в одному", яка готується з мінімумом посуду. Усі інгредієнти поєднуються просто в рукаві для запікання, тож не потрібно окремо смажити овочі чи використовувати кілька сковорідок.

Під час запікання капуста просочується соком курятини, стає м’якою, соковитою й ароматною, а гомілки виходять ніжними всередині та рум’яними зверху. Рецептом поділилася блогерка foodblog_kristi.

Як приготувати капусту з курятиною в рукаві

Інгредієнти:

Курячі гомілки — 800 г

Капуста — 800 г

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Томатна паста — 2 ст. л.

Вода — 70 мл

Петрушка, кріп — до смаку

Часник — 3 зубчики

Олія — 4 ст. л.

Сіль, чорний мелений перець, копчена паприка — до смаку

Цукор — дрібка.

Спосіб приготування: