Соковита страва для всієї родини: м’ясні гнізда з грибами (відео)

Смачна та ситна страва

М’ясо можна готувати різними способами: тушкувати, смажити, запікати або робити рване м’ясо для соковитих страв. Сьогодні ми пропонуємо просту, але ефектну версію – м’ясні гнізда з грибною начинкою, яка виходить ніжною, ароматною та соковитою. Важливо обирати свіжий фарш із невеликою кількістю жиру, а гриби – щільні та без пошкоджень. Для особливого смаку можна додавати різні види сиру, копчену паприку або пряні трави, залежно від ваших уподобань. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olha.holovina".

Як приготувати м'ясні гнізда

Щоб м’ясо було ніжним, добре вимішайте фарш і не пересушуйте його під час запікання. Гриби слід обсмажувати до випаровування зайвої вологи, інакше начинка може зробити гнізда рідкими. Вершки додають ніжності, а сир – золотисту скоринку та багатий смаковий акцент. Можна експериментувати з різними видами грибів, додавати трохи часнику або цибулю-порей для більш глибокого аромату.

Інгредієнти:

фарш – 600-700 г;

гриби – 300 г;

моцарела – 150 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль – за смаком;

копчена паприка – за смаком;

перець – за смаком;

мускатний горіх – дрібка;

спеції для м’яса – за смаком;

вершки 20-33% – 100 мл;

Спосіб приготування:

Додати до фаршу сіль, перець, мускатний горіх та спеції. Добре вимісити. Сформувати на пергаменті м’ясні гнізда, зробити заглиблення в центрі. Гриби та цибулю дрібно нарізати і обсмажити до м’якості та випарування зайвої вологи, додати спеції. Влити вершки і прогріти 2–3 хвилини. Наповнити гнізда грибною начинкою. Запікати при 180 °C близько 20 хвилин. Дістати, щедро посипати тертим сиром. Відправити в духовку ще на 15 хвилин до рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати:

М’ясні гнізда ідеально поєднуються з легким овочевим салатом, картопляним пюре або рисом. Для прикраси можна додати свіжу зелень або трохи обсмажених горіхів. Страва добре виглядає як на святковому столі, так і на буденному обіді. Сирна скоринка та ніжна грибна начинка роблять її універсальною та улюбленою всіма. Ці м’ясні гнізда виходять соковитими, ароматними та ситними, а завдяки грибній начинці – яскравими та смачними. Варто спробувати цей рецепт, і він обов’язково стане родзинкою вашого домашнього меню.