Запах жареной рыбы исчезнет за минуты: что нужно обязательно сделать на кухне

Несколько простых приемов помогут избавиться от рыбного запаха

Жареная рыба вкусная и полезная. Но это блюдо имеет один недостаток — во время ее приготовления кухня, а иногда и вся квартира, наполняется стойким неприятным запахом. Поэтому некоторые даже отказываются жарить рыбу.

На самом деле избавиться от запаха жареной рыбы совсем не сложно. Существуют простые и быстрые лайфхаки, которые помогут уменьшить концентрацию запаха рыбы во время готовки и полностью устранить его после.

Как убрать запах рыбы на кухне без усилий и дорогих средств

Перед началом готовки откройте окно или включите вытяжку на максимальную мощность. Сквозняк значительно снижает концентрацию запаха и не дает ему "осесть" на шторах и мебели.

TikTok-блогер Bigg Mama советует одновременно с приготовлением рыбы кипятить корицу с лимонным соком. Наполните небольшую кастрюлю наполовину водой, добавьте молотую корицу, столовую ложку ванильного экстракта, сок одного лимона и доведите смесь до кипения. Во время жарки периодически помешивайте смесь с корицей, чтобы она не выкипела. Аромат смеси должен перекрыть запах рыбы и масла.

Другой способ — добавить на сковороду лавровый лист, черный перец горошком, розмарин или тимьян. Эти специи смягчают аромат жареной рыбы и делают его менее резким.

Если рецепт позволяет, жарьте рыбу под крышкой. Это простой, но эффективный способ не дать запаху быстро распространиться по всей квартире.

Как быстро избавиться от запаха рыбы после готовки

Прежде всего вымойте посуду, протрите столешницы, плиту и раковину раствором воды с уксусом или лимонным соком. Это уберёт запах, который мог впитаться в поверхности.

Сразу после готовки вынесите мусор с остатками рыбы и упаковкой. Если такой возможности нет — заверните их в пакет и уберите в морозильник до выноса.

Если это не помогло, налейте в кастрюлю стакан воды, добавьте 2–3 столовые ложки уксуса или нарезанный лимон и кипятите 5–10 минут.

Также избавиться от запаха жареной рыбы в воздухе помогает обжаривание кофейных зерен на сухой сковороде.

Еще один способ — испечь печенье или булочки с корицей и ванилью. Запах выпечки быстро вытеснит рыбный аромат и наполнит дом уютом.