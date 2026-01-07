Нежный, как бархат: как приготовить сырный суп с грибами без лишнего жира

Готовим сытный и полезный обед

Сырный суп с курицей и грибами — идеальное блюдо для сытного и вкусного обеда. Благодаря добавлению плавленых сырков и ароматных шампиньонов суп имеет приятную кремовую текстуру. А еще такой суп готовится без зажарки, что делает его более легким для пищеварения.

Мы подробно расскажем, как готовить суп с курицей и плавлеными сырками, чтобы он получился идеальным. Рецептом с нами поделились на сайте "Господинька".

Как приготовить сырный суп с курицей и грибами

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Для приготовления этого супа лучше брать именно куриную грудку, чтобы бульон получился не слишком жирным. Если нет шампиньонов, можно добавить в суп вешенки или сушеные белые грибы, но тогда грибной вкус будет гораздо интенсивнее.

Ингредиенты

Куриное филе 500 г

​Вода 3 л

​Морковь 1 шт.

Лук 1 шт.

​Картофель 3 шт.

​Шампиньоны 300 г

​Перец душистый горошком 4 шт.

Лавровый лист 1 шт.

​Соль по вкусу

Куркума 1 ч. л.

​Сырки плавленые 2 шт. (всего 150 г)

Зелень для подачи

Способ приготовления

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Положите в кастрюлю, залейте тремя литрами холодной воды и поставьте на огонь. Когда закипит, обязательно снимите пену шумовкой через 10 минут кипения, чтобы бульон был прозрачным. Пока закипает вода, подготовьте овощи. Морковь нарежьте тонкой соломкой (можно натереть), а лук мелко нашинкуйте. Добавьте их в кастрюлю к мясу. Нарежьте картофель кубиками и отправьте в суп. Варите несколько минут до мягкости овощей. Тем временем разрежьте шампиньоны на четыре части и добавьте их в кастрюлю. Добавьте душистый перец, лавровый лист, соль и куркуму. Куркума придаст супу красивый золотистый цвет и легкий аромат. Дайте супу немного покипеть. Плавленые сырки нарежьте тонкими ломтиками и постепенно добавляйте в кастрюлю, постоянно помешивая. Сыр должен полностью раствориться, делая суп кремовым и нежным. В конце добавьте горсть измельченной зелени (например, укроп). Выключите плиту и дайте супу настояться 1-2 минуты.

Суп с курицей и грибами готовится очень легко

Как и с чем подавать

Этот суп очень вкусно есть с домашними сухариками. Нарежьте белый хлеб или багет кубиками, сбрызните оливковым маслом, посыпьте сухим чесноком и прованскими травами и подсушите в духовке 10 минут при 180°C. Подавайте сырный суп в подогретых тарелках. Из-за плавленого сыра он довольно быстро загустеет при охлаждении, а теплая посуда поможет сохранить идеальную консистенцию подольше.