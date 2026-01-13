Не молоко і не масло: всього один продукт робить яєчню кремовою

Яєчня здається найпростішою стравою, але навіть її можна зробити помітно смачнішою

Яєчня — одна з найсмачніших та найпопулярніших страв на сніданок й не тільки. Готується вона буквально за 5-7 хвилин, при цьому надовго дарує почуття ситості.

Щоб розбавити білок, до яєць найчастіше додають трохи молока. Але при перегріві вода з молока відокремлюється, і на тарілці утворюється калюжка. Є один несподіваний інгредієнт, який зробить яєчню по-справжньому кремовою, насиченою та без зайвої рідини. Як пише Express, це майонез.

Навіщо додавати майонез у яєчню

Майонез містить яйця, олію та оцет — це ідеальна емульсія, яка при нагріванні рівномірно розподіляється по яєчній суміші. Він робить яєчню ніжнішою та кремовою, запобігає пересиханню, надає легкої пухкості та приємної бархатистості. Завдяки жирам у майонезі яйця виходять соковитішими, не стають "гумовими" і тримають форму краще. Це особливо помітно в яєчні-бовтанці. Головна вимога — використовувати тільки якісний майонез, щоб не перебити і не зіпсувати смак яєць.

Як приготувати яєчню з майонезом

Інгредієнти

2-3 яйця

1 ст. л. якісного майонезу

Трохи молока (1–2 ст. л.)

Сіль та перець до смаку

1 ст. л. вершкового масла (або 1,5 ст. л. рослинної)

Спосіб приготування

У мисці збийте яйця з невеликою кількістю молока до однорідності. Поставте сковорідку з антипригарним покриттям на середній вогонь. Додайте вершкове масло. Вилийте яєчну суміш на сковорідку і відразу почніть активно помішувати лопаткою або дерев'яною ложкою. Коли яйця почнуть схоплюватися і з'являться перші грудочки, додайте майонез. Швидко перемішайте, щоб він повністю розчинився в яйцях. Приправте сіллю та перцем за смаком. Продовжуйте помішувати, поки яєчня не досягне бажаної консистенції. Якщо любите рідшу — знімайте раніше, якщо густу — тримайте трохи довше.

Якщо під рукою немає майонезу або ви хочете поекспериментувати, додайте до яєчні ложку грецького йогурту або жирної сметани. Ці продукти також додадуть вершкового смаку, але з легкою кислинкою. Яєчня-бовтанка з дуже насиченим смаком вийде, якщо додати під час смаження ложку вершкового сиру.

Подавайте яєчню-бовтанку на підсушеній скибочці хліба або булочці. Додайте на тарілку кілька скибочок свіжого огірка, авокадо або слайси червоної риби.