Не молоко і не масло: всього один продукт робить яєчню кремовою
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Яєчня здається найпростішою стравою, але навіть її можна зробити помітно смачнішою
Яєчня — одна з найсмачніших та найпопулярніших страв на сніданок й не тільки. Готується вона буквально за 5-7 хвилин, при цьому надовго дарує почуття ситості.
Щоб розбавити білок, до яєць найчастіше додають трохи молока. Але при перегріві вода з молока відокремлюється, і на тарілці утворюється калюжка. Є один несподіваний інгредієнт, який зробить яєчню по-справжньому кремовою, насиченою та без зайвої рідини. Як пише Express, це майонез.
Навіщо додавати майонез у яєчню
Майонез містить яйця, олію та оцет — це ідеальна емульсія, яка при нагріванні рівномірно розподіляється по яєчній суміші. Він робить яєчню ніжнішою та кремовою, запобігає пересиханню, надає легкої пухкості та приємної бархатистості. Завдяки жирам у майонезі яйця виходять соковитішими, не стають "гумовими" і тримають форму краще. Це особливо помітно в яєчні-бовтанці. Головна вимога — використовувати тільки якісний майонез, щоб не перебити і не зіпсувати смак яєць.
Як приготувати яєчню з майонезом
Інгредієнти
- 2-3 яйця
- 1 ст. л. якісного майонезу
- Трохи молока (1–2 ст. л.)
- Сіль та перець до смаку
- 1 ст. л. вершкового масла (або 1,5 ст. л. рослинної)
Спосіб приготування
- У мисці збийте яйця з невеликою кількістю молока до однорідності.
- Поставте сковорідку з антипригарним покриттям на середній вогонь. Додайте вершкове масло.
- Вилийте яєчну суміш на сковорідку і відразу почніть активно помішувати лопаткою або дерев'яною ложкою.
- Коли яйця почнуть схоплюватися і з'являться перші грудочки, додайте майонез. Швидко перемішайте, щоб він повністю розчинився в яйцях. Приправте сіллю та перцем за смаком.
- Продовжуйте помішувати, поки яєчня не досягне бажаної консистенції. Якщо любите рідшу — знімайте раніше, якщо густу — тримайте трохи довше.
Якщо під рукою немає майонезу або ви хочете поекспериментувати, додайте до яєчні ложку грецького йогурту або жирної сметани. Ці продукти також додадуть вершкового смаку, але з легкою кислинкою. Яєчня-бовтанка з дуже насиченим смаком вийде, якщо додати під час смаження ложку вершкового сиру.
Подавайте яєчню-бовтанку на підсушеній скибочці хліба або булочці. Додайте на тарілку кілька скибочок свіжого огірка, авокадо або слайси червоної риби.