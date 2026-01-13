Не молоко и не масло: всего один продукт делает яичницу кремовой

Яичница кажется самым простым блюдом, но даже ее можно сделать заметно вкуснее

Яичница — одно из самых вкусных и популярных блюд на завтрак и не только. Готовится она буквально за 5–7 минут, при этом она надолго дарит чувство сытости.

Чтобы розбавить белок, к яйцам чаще всего добавляют немного молока. Но при перегреве вода из молока отделяется, и на тарелке образуется лужица. Есть один неожиданный ингредиент, который сделает яичницу по-настоящему кремовой, насыщенной и без лишней жидкости. Как пишет Express, это майонез.

Зачем добавлять майонез в яичницу

Майонез содержит яйца, масло и уксус — это идеальная эмульсия, которая при нагревании равномерно распределяется по яичной смеси. Он делает яичницу более нежной и кремовой, предотвращает пересыхание, придаёт лёгкую воздушность и приятную бархатистость. Благодаря жирам в майонезе яйца получаются сочнее, не становятся резиновыми и держат форму лучше. Это особенно заметно в яичнице-болтушке. Главное требование — использовать только качественный майонез, чтобы не перебить и не испортить вкус яиц.

Как приготовить яичницу с майонезом

Ингредиенты

2–3 яйца

1 ст. л. качественного майонеза

Немного молока (1–2 ст. л.)

Соль и перец по вкусу

1 ст. л. сливочного масла (или 1,5 ст. л. растительного)

Способ приготовления

В миске взбейте яйца с небольшим количеством молока до однородности. Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь. Добавьте сливочное масло. Вылейте яичную смесь на сковороду и сразу начните активно помешивать лопаткой или деревянной ложкой. Когда яйца начнут схватываться и появятся первые комочки, добавьте майонез. Быстро перемешайте, чтобы он полностью растворился в яйцах. Приправьте солью и перцем по вкусу. Продолжайте помешивать, пока яичница не достигнет желаемой консистенции. Если любите более жидкую — снимайте раньше, если густую — держите чуть дольше.

Если под рукой нет майонеза или вы хотите поэкспериментировать, добавьте к яичнице ложку греческого йогурта или жирной сметаны. Эти продукты также добавят сливочный вкус, но с легкой кислинкой. Яичница болтунья с очень насыщенным вкусом получится, если добавить во время жарки ложку сливочного сыра.

Подавайте яичницу-болтунью на подсушенном ломтике хлеба или булочке. Добавьте на тарелку пару ломтиков свежего огурца, авокадо или слайсы красной рыбы.