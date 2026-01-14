Не варені та не смажені: забутий спосіб приготування яєць, який зробить сніданок у сто разів смачнішим

Завдяки запіканню смак яєць стає більш насиченим

Одним із найпопулярніших продуктів для сніданку в усьому світі залишаються яйця. Їх варять, смажать, готують із них омлети. Але існує й інший, менш поширений спосіб приготування — запікання. Колись його активно використовували, але з часом цей метод майже забули.

Як зазначає Pixelinform, запечені яйця мають більш насичений та виразний смак, при цьому вони залишаються такими ж корисними, як і варені, і навіть перевершують смажені.

Як запекти яйця

Найголовніша умова — яйця мають бути кімнатної температури. Їх потрібно дістати з холодильника мінімум за годину до готування. Холодне яйце в гарячій духовці з високою ймовірністю трісне.

Для запікання обирайте яйця з товстою шкаралупою без мікротріщин. Краще, якщо це будуть домашні яйця.

Розігрійте духовку до 160–170°C. При вищій температурі на білку можуть з'явитися коричневі плями від перегріву, а смак стане занадто "печеним".

Викладіть яйця безпосередньо на решітку духовки. Підставте під решітку деко. Це не обов'язково, але якщо одне з яєць все ж трісне, вам не доведеться мити всю духовку.

Запікайте яйця 25 хвилин, якщо хочете, щоб жовток вийшов трохи рідким, і 30 хвилин — для повного приготування. Не тримайте яйця в духовці більше 35 хвилин, інакше білок стане занадто жорстким.

Відразу після духовки перекладіть яйця в миску з крижаною водою на 10 хвилин. Це "шокове" охолодження зупинить процес готування всередині та допоможе легко зняти шкаралупу.

Як і з чим подавати запечені яйця

Приготовлені в духовці яйця можна подавати як самостійну страву, трохи посипавши їх сіллю та копченою паприкою. Також їх можна подавати на шматочку хліба з авокадо.