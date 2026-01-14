Не вареные и не жареные: забытый способ приготовления яиц, который сделает завтрак в сто раз вкуснее

Благодаря запеканию вкус яиц становится насыщеннее

Одним из самых популярных продуктов для завтрака во всем мире остаются яйца. Их варят, жарят, готовят из них омлеты. Но существует и другой, менее распространенный способ приготовления — запекание. Когда-то его активно использовали, но со временем этот метод почти забыли.

Как отмечает Pixelinform, запеченные яйца обладают более насыщенным и выразительным вкусом, при этом они остаются такими же полезными, как и вареные, и даже превосходят жареные.

Как запечь яйца

Самое главное условие — яйца должны быть комнатной температуры. Их нужно достать из холодильника минимум за час до готовки. Холодное яйцо в горячей духовке с высокой вероятностью треснет.

Для запекания выбирайте яйца с толстой скорлупой без микротрещин. Лучше, если это будут домашние яйца.

Разогрейте духовку до 160–170°C. При более высокой температуре на белке могут появиться коричневые пятна от перегрева, а вкус станет слишком "печеным".

Выложите яйца непосредственно на решетку духовки. Подставьте под решетку противень. Это не обязательно, но если одно из яиц все же треснет, вам не придется мыть всю духовку.

Запекайте яйца 25 минут, если хотите, чтобы желток получился немного жидким, и 30 минут — для полного приготовления. Не держите яйца в духовке больше 35 минут, иначе белок станет слишком жестким.

Сразу после духовки переложите яйца в миску с ледяной водой на 10 минут. Это "шоковое" охлаждение остановит процесс готовки внутри и поможет легко снять скорлупу.

Как и с чем подавать запеченные яйца

Приготовленные в духовке яйца можно подавать как самостоятельное блюдо, немного посыпав их солью и копченой паприкой. Также их можно подавать на кусочке хлеба с авокадо.