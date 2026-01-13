Замість звичайних бутербродів: приготуйте цю намазку один раз і ви забудете про ковбасу
Ця закуска з тунцем смакує краще за магазинні намазки
Прості й швидкі у приготуванні закуски завжди виручають, коли потрібен смачний перекус або ефектна страва, щоб вразити гостей. Ця намазка з тунцем готується буквально за кілька хвилин, а за смаком обходить магазинні аналоги. Вона ніжна, ароматна й універсальна. До того ж рецепт легко адаптувати під те, що є під рукою.
Рецептом з нами поділилися на порталі "Господинька". Ідеальний варіант для швидкого, але дуже апетитного перекусу.
Інгредієнти
- Багет – 1 шт.
- Тунець консервований шматочками у власному соку – 1 банка
- Яйця варені – 5 шт.
- Твердий сир – 100 г.
- Часник – 2 зубчики
- Майонез густий, жирністю не менше 67% – 2 ст. л.
- Кріп або зелена цибуля – невеличкий пучок
- Чорний мелений перець – до смаку
Замість тунця можна використовувати консервовану сардину або скумбрію, але тоді смак буде більш вираженим "рибним". У такому випадку додайте трохи більше кропу, щоб додати свіжості. Замість майонеза можна додати густий грецький йогурт з чайною ложкою гірчиці — смак залишиться насиченим, але намазка буде не такою жирною.
Спосіб приготування
- Наріжте багет скибками товщиною близько 1-1.5 см. Обсмажте їх на сухій сковорідці без олії.
- Натріть яйця на великій тертці. Сир натирайте на дрібній — так він краще з'єднається з іншими компонентами. З тунця злийте всю рідину, розімніть його виделкою і додайте до яєць та сиру.
- Додайте подрібнену зелень та вичавлений часник.
- Додайте майонез та перець.
Намащуйте грінки безпосередньо перед подачею. Зверху можна покласти тоненьку скибочку свіжого огірка або половинку томату чері. Ця закуска підходить і для святкового фуршету, і для приготування у будні.