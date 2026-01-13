Замість звичайних бутербродів: приготуйте цю намазку один раз і ви забудете про ковбасу

Ця закуска з тунцем смакує краще за магазинні намазки

Прості й швидкі у приготуванні закуски завжди виручають, коли потрібен смачний перекус або ефектна страва, щоб вразити гостей. Ця намазка з тунцем готується буквально за кілька хвилин, а за смаком обходить магазинні аналоги. Вона ніжна, ароматна й універсальна. До того ж рецепт легко адаптувати під те, що є під рукою.

Рецептом з нами поділилися на порталі "Господинька". Ідеальний варіант для швидкого, але дуже апетитного перекусу.

Інгредієнти

Багет – 1 шт.

Тунець консервований шматочками у власному соку – 1 банка

Яйця варені – 5 шт.

Твердий сир – 100 г.

Часник – 2 зубчики

Майонез густий, жирністю не менше 67% – 2 ст. л.

Кріп або зелена цибуля – невеличкий пучок

Чорний мелений перець – до смаку

Замість тунця можна використовувати консервовану сардину або скумбрію, але тоді смак буде більш вираженим "рибним". У такому випадку додайте трохи більше кропу, щоб додати свіжості. Замість майонеза можна додати густий грецький йогурт з чайною ложкою гірчиці — смак залишиться насиченим, але намазка буде не такою жирною.

Спосіб приготування

Наріжте багет скибками товщиною близько 1-1.5 см. Обсмажте їх на сухій сковорідці без олії. Натріть яйця на великій тертці. Сир натирайте на дрібній — так він краще з'єднається з іншими компонентами. З тунця злийте всю рідину, розімніть його виделкою і додайте до яєць та сиру. Додайте подрібнену зелень та вичавлений часник. Додайте майонез та перець.

Намащуйте грінки безпосередньо перед подачею. Зверху можна покласти тоненьку скибочку свіжого огірка або половинку томату чері. Ця закуска підходить і для святкового фуршету, і для приготування у будні.