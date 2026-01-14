Навіть чекати не потрібно: мариновані печериці, які можна їсти одразу після приготування (відео)

Універсальна закуска, яка виручить і в будні, і у свята

Взимку особливою популярністю користуються соління та мариновані овочі. Вони доповнюють і каші, і картоплю, і будь-які м'ясні страви. Раніше ми вже розповідали, як приготувати ферментовані овочі, а тепер пропонуємо урізноманітнити раціон ще однією простою та смачною закускою. Мариновані печериці готуються швидко, виходять ароматними та підходять як для щоденного меню, так і для святкового столу.

Кулінарний блогер Вадим Бжежицький під ніком pava_vb показав, як буквально за кілька хвилин замаринувати печериці. Мінімум зусиль — і у вас на столі з'являється апетитна холодна закуска з насиченим смаком та яскравим ароматом.

Як замаринувати печериці — покроковий рецепт

Інгредієнти

Печериці 500 г. Обирайте дрібні гриби. Вони швидше маринуються і мають естетичний вигляд при подачі. Якщо гриби великі, розріжте їх на 2 або 4 частини.

Вода 1 л (для відварювання).

Цибуля 0,5 шт.

Часник 1-2 зубчики

Свіжий кріп

Для заправки та маринаду:

Сіль 1 ст. л. (у воду) + щіпка до смаку в кінці

Цукор 1 ч. л.

Спеції 2 лаврові листи, 2 гвоздики, 5–6 горошин чорного перцю.

Оцет (9%) 1 ст. л.

Рослинна олія 1-2 ст. л.

Французька гірчиця (у зернах) 1 ч. л.

Спосіб приготування

Гриби ретельно промийте. У каструлі закип'ятіть воду із сіллю, лавровим листом, гвоздикою та перцем горошком. Коли вода закипить, відправте в каструлю гриби. Після повторного закипання варіть рівно 5 хвилин. Поки гриби варяться, в окремій ємності змішайте рослинну олію, оцет, цукор, подрібнений часник та французьку гірчицю. Злийте всю воду з грибів. Поки гриби ще гарячі, додайте до них нарізану тонкими півкільцями цибулю та подрібнений кріп. Влийте підготовлену заправку та поперчіть за смаком. Ретельно перемішайте і перекладіть у скляну баночку. Дайте охолонути при кімнатній температурі, а потім поставте в холодильник.

Гриби можна їсти вже за 5 хвилин після приготування, але на другий день вони стають ще смачнішими. Мариновані печериці можна подавати на стіл до картопляного пюре або разом із м’ясною нарізкою.