Даже ждать не нужно: маринованные шампиньоны, которые можно есть сразу после приготовления (видео)

Универсальная закуска, которая выручит и в будни, и в праздники

Зимой особой популярностью пользуются соленья и маринованные овощи. Они дополняют и каши, и картофель, и любые мясные блюда. Ранее мы уже рассказывали, как приготовить ферментированные овощи, а теперь предлагаем разнообразить рацион еще одной простой и вкусной закуской. Маринованные шампиньоны готовятся быстро, получаются ароматными и подходят как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.

Кулинарный блогер Вадим Бжежицкий под ником pava_vb показал, как буквально за несколько минут замариновать шампиньоны. Минимум усилий — и у вас на столе появляется аппетитная холодная закуска с насыщенным вкусом и ярким ароматом.

Как замариновать шампиньоны — пошаговый рецепт

Ингредиенты

Шампиньоны 500 г. Выбирайте мелкие грибы. Они быстрее маринуются и выглядят эстетично при подаче. Если грибы крупные, то разрежьте их на 2 или 4 части.

Вода 1 л (для отваривания).

Лук 0,5 шт.

Чеснок 1–2 зубчика.

Свежий укроп

Для заправки и маринада:

Соль 1 ст. л. (в воду) + щепотка по вкусу в конце.

Сахар 1 ч. л.

Специи 2 лавровых листа, 2 гвоздики, 5–6 горошин черного перца.

Уксус (9%) 1 ст. л.

Растительное масло 1–2 ст. л.

Французская горчица (в зернах) 1 ч. л.

Способ приготовления

Грибы тщательно промойте. В кастрюле вскипятите воду с солью, лавровым листом, гвоздикой и перцем горошком. Когда вода закипит, отправьте в кастрюлю грибы. После повторного закипания варите ровно 5 минут. Пока грибы варятся, в отдельной емкости смешайте растительное масло, уксус, сахар, измельченный чеснок и французскую горчицу. Слейте всю воду с грибов. Пока грибы еще горячие, добавьте к ним нарезанный тонкими полукольцами лук и измельченный укроп. Влейте подготовленную заправку и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте и переложите в стеклянную баночку. Дайте остыть при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник.

Грибы можно есть уже через 5 минут после приготовления, но на второй день они становятся еще вкуснее. Маринованные шампиньоны можно подавать на стол к картофельному пюре или вместе с мясной нарезкой.