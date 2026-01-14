Повітряний мус із секретом: що приготувати з ігристого вина, яке залишилося після свят (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Не виливайте залишки шампанського після свят, бо з них можна приготувати вишуканий десерт
Коли після свят лишається трохи шампанського, не поспішайте його виливати. З залишків напою можна приготувати вишуканий десерт. Ніжний мус із вершків та ігристого має легку повітряну текстуру і виглядає так, ніби ви щойно замовили його в ресторані.
Рецептом поділилися в кулінарному блозі one_day_one_recipe_official в Instagram. Це простий спосіб перетворити залишки напою на десерт, який здивує.
Інгредієнти
- 100 мл вершків (жирність не менше 33%).
- 25 г цукрової пудри.
- 60 мл шампанського або ігристого вина.
Використовуйте лише тваринні вершки. Рослинні аналоги дадуть неприємний післясмак "штучності", який шампанське тільки підкреслить. Для цього десерту найкраще підходить сухе (Brut) або напівсухе ігристе. Солодкі вина в поєднанні з пудрою зроблять мус дуже солодким. Для безалкогольного варіанта замініть ігристе на сильногазований виноградний сік або безалкогольне просекко.
Спосіб приготування
- Перед початком поставте миску та вінчик у морозилку на 10 хвилин. Налийте холодні вершки в миску, всипте пудру.
- Починайте збивати вінчиком вручну або міксером на низькій швидкості.
- Коли маса стала густою, починайте вливати шампанське тонкою цівкою, продовжуючи повільно працювати вінчиком. Десерт має бути схожим на дуже густий напій або ніжний крем-мус.
Подавайте мус у широких келихах для шампанського. Зверху прикрасьте десерт свіжими ягодами лохини чи малини.