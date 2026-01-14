Повітряний мус із секретом: що приготувати з ігристого вина, яке залишилося після свят (відео)

Не виливайте залишки шампанського після свят, бо з них можна приготувати вишуканий десерт

Коли після свят лишається трохи шампанського, не поспішайте його виливати. З залишків напою можна приготувати вишуканий десерт. Ніжний мус із вершків та ігристого має легку повітряну текстуру і виглядає так, ніби ви щойно замовили його в ресторані.

Рецептом поділилися в кулінарному блозі one_day_one_recipe_official в Instagram. Це простий спосіб перетворити залишки напою на десерт, який здивує.

Інгредієнти

100 мл вершків (жирність не менше 33%).

25 г цукрової пудри.

60 мл шампанського або ігристого вина.

Використовуйте лише тваринні вершки. Рослинні аналоги дадуть неприємний післясмак "штучності", який шампанське тільки підкреслить. Для цього десерту найкраще підходить сухе (Brut) або напівсухе ігристе. Солодкі вина в поєднанні з пудрою зроблять мус дуже солодким. Для безалкогольного варіанта замініть ігристе на сильногазований виноградний сік або безалкогольне просекко.

Спосіб приготування

Перед початком поставте миску та вінчик у морозилку на 10 хвилин. Налийте холодні вершки в миску, всипте пудру. Починайте збивати вінчиком вручну або міксером на низькій швидкості. Коли маса стала густою, починайте вливати шампанське тонкою цівкою, продовжуючи повільно працювати вінчиком. Десерт має бути схожим на дуже густий напій або ніжний крем-мус.

Подавайте мус у широких келихах для шампанського. Зверху прикрасьте десерт свіжими ягодами лохини чи малини.