Воздушный мусс с секретом: что приготовить из игристого вина, которое осталось после праздников (видео)

Не выливайте остатки шампанского после праздников, потому что из них можно приготовить изысканный десерт

Когда после праздников остается немного шампанского, не спешите его выливать. Из остатков напитка можно приготовить изысканный десерт. Нежный мусс из сливок и игристого имеет легкую воздушную текстуру и выглядит так, будто вы только что заказали его в ресторане.

Рецептом поделились в кулинарном блоге one_day_one_recipe_official в Instagram. Это простой способ превратить остатки напитка в удивительный десерт.

Ингредиенты:

100 мл сливок (жирность более 33%).

25 г сахарной пудры.

60 мл шампанского или игристого вина.

Используйте только животные сливки. Растительные аналоги дадут неприятное послевкусие "искусственности", которое шампанское только подчеркнет. Для этого десерта лучше всего подходит сухое (Brut) или полусухое игристое. Сладкие вина в сочетании с пудрой сделают мусс очень сладким. Для безалкогольного варианта замените шампанское сильногазированным виноградным соком или безалкогольным просекко.

Способ приготовления

Перед началом поставьте миску и венчик в морозилку на 10 минут. Налейте холодные сливки в миску, всыпьте пудру. Начинайте взбивать венчиком вручную или миксером на низкой скорости. Когда масса станет густой, начинайте вливать шампанское тонкой струйкой, продолжая медленно работать венчиком. Десерт должен быть похож на очень густой напиток или нежный крем-мусс.

Подавайте мусс в широких бокалах для шампанского. Сверху украсьте десерт свежими ягодами голубики или малины.