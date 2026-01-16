Не з рисом і не з м'ясом: пісні голубці, що здивують насиченим смаком (відео)

Смачна та ситна страва

Голубці — традиційна страва української кухні, яку зазвичай готують із капустяного листя та начинки з рису й м’яса. У пісних версіях м’ясо прибирають, але рис залишається базою, що робить страву знайомою, проте не завжди виразною за смаком. Сьогодні ми пропонуємо інший підхід — пісні голубці з перловкою та грибами, які дають глибший, більш "домашній" смак і приємну текстуру. Важливо добре замочити крупу заздалегідь і не переварити її, а для начинки обирати ароматні гриби й щільні листки капусти без тріщин — саме ці нюанси часто визначають успіх страви; за бажанням перловку можна замінити булгуром або гречкою, а тушкування — запіканням у духовці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".

Як приготувати пісні голубці

Інгредієнти:

перлова крупа – 200 г;

гриби – 400 г;

цибуля – 2 шт.;

морква – 1 велика шт.;

томатна паста – 100 г;

пекінська капуста – 1 середній качан;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

кріп – невеликий пучок;

рослинна олія – для смаження;

вода – за потреби;

Спосіб приготування:

Промити перлову крупу та замочити в холодній воді на 8–10 годин. Відварити перловку у співвідношенні 1:3 до готовності на слабкому вогні. Нарізати гриби дрібними шматочками та обсмажити на рослинній олії з сіллю й перцем. Подрібнити цибулю, натерти моркву та обсмажити до м’якості. Змішати перлову кашу з грибами та половиною обсмажених овочів. Додати подрібнений кріп і ретельно перемішати начинку, дати їй охолонути. Розібрати пекінську капусту на листя, залити окропом і залишити під кришкою на 10 хвилин. Зрізати тверду частину листка, викласти начинку та сформувати голубці. Викласти голубці щільно у форму для запікання або каструлю. Змішати решту обсмажених овочів з томатною пастою, додати трохи теплої води. Полити голубці заправкою та запікати при 185 °C з конвекцією 40 хвилин або тушкувати на плиті до готовності.

Як і з чим подавати

Пісні голубці найкраще подавати гарячими або добре прогрітими, щойно з духовки чи після тушкування. Вони добре поєднуються з томатною підливою, грибним соусом або просто зі свіжою зеленню. Для подачі можна посипати подрібненим кропом або петрушкою, додати ложку пісної сметани чи соусу на рослинній основі. Такі голубці гармонійно доповнять обід разом із салатом зі свіжих або квашених овочів.

Цей варіант голубців доводить, що пісна кухня може бути ситною, цікавою й насиченою за смаком. Страва добре зберігається та ще смачніша наступного дня. Чудовий вибір як для посту, так і для щоденного домашнього меню.