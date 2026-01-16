Не с рисом и не с мясом: постные голубцы, которые удивят насыщенным вкусом (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Голубцы — традиционное блюдо украинской кухни, которое обычно готовят из капустных листьев и начинки из риса и мяса. В постных версиях мясо убирают, но рис остается базой, что делает блюдо знакомым, но не всегда выразительным по вкусу. Сегодня мы предлагаем другой подход – постные голубцы с перловкой и грибами, которые дают более глубокий, более "домашний" вкус и приятную текстуру. Важно хорошо замочить крупу заранее и не переварить ее, а для начинки выбирать ароматные грибы и плотные листья капусты без трещин – именно эти нюансы часто определяют успех блюда; по желанию перловку можно заменить булгуром или гречкой, а тушение – запеканием в духовке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Как приготовить постные голубцы

Ингредиенты:

перловая крупа – 200 г;

грибы – 400 г;

лук – 2 шт.;

морковь – 1 большая шт.;

томатная паста – 100 г;

пекинская капуста – 1 средний кочан;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

укроп – небольшой пучок;

растительное масло – для жарки;

вода – при необходимости;

Способ приготовления:

Промыть перловую крупу и замочить в холодной воде на 8–10 часов. Отварить перловку в соотношении 1:3 до готовности на слабом огне. Нарезать грибы мелкими кусочками и обжарить на растительном масле с солью и перцем. Измельчить лук, натереть морковь и обжарить до мягкости. Смешать перловую кашу с грибами и половиной обжаренных овощей. Добавить измельченный укроп и тщательно перемешать начинку, дать ей остыть. Разобрать пекинскую капусту на листьях, залить кипятком и оставить под крышкой на 10 минут. Срезать жесткую часть листа, выложить начинку и сформировать голубцы. Выложить голубцы плотно в форму для запекания или кастрюлю. Смешать остальные обжаренные овощи с томатной пастой, добавить немного теплой воды. Полить голубцы заправкой и запекать при 185 С с конвекцией 40 минут или тушить на плите до готовности.

Как и с чем подавать

Постные голубцы лучше подавать горячими или хорошо прогретыми, как только из духовки или после тушения. Они хорошо сочетаются с томатной подливкой, грибным соусом или просто со свежей зеленью. Для подачи можно посыпать измельченным укропом или петрушкой, добавить ложку постной сметаны или соуса на растительной основе. Такие голубцы гармонично дополнят обед вместе с салатом из свежих или квашеных овощей.

Этот вариант голубцов доказывает, что постная кухня может быть сытной, интересной и насыщенной по вкусу. Блюдо хорошо хранится и еще вкуснее на следующий день. Прекрасный выбор как для поста, так и для ежедневного домашнего меню.