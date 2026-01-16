Салат "по-миколаївськи": домашні з'їдять його до останньої крихти
Ідеальна страва, щоб розвантажити організм після свят
Після тривалих святкових застіль хочеться перейти на легке, просте й корисне меню. Найзручніший варіант для такого режиму — поживний салат з курки, огірків та яблук, який дуже простий у приготуванні, містить поживні елементи та не обтяжує шлунок.
Рецептом салату по-миколаївськи поділилися на порталі "Сенсація". Цю страву можна подавати теплою або охолодженою. У будь-якому вигляді вона виходить дуже смачною.
Інгредієнти:
• Копчена курка — 200 г
• Солоні огірки — 2 шт.
• Кислі яблука — 2 шт.
• Дієтичний майонез або густий грецький йогурт
• Мелений чорний перець
• Зелень та волоські горіхи — за бажанням
Спосіб приготування
- Для приготування цього салату можна взяти як копчене м’ясо, так і відварене філе. Втім, копчена курка додасть більш виразного аромату та смаку. Поріжте курку, огірки та яблука невеликими шматочками або тонкою соломкою.
- З’єднайте інгредієнти, приправте та заправте майонезом.
За бажання додайте до салату злегка підсмажені та подрібнені волоські горіхи й свіжу зелень.
