Салат "по-миколаївськи": домашні з'їдять його до останньої крихти

Ідеальна страва, щоб розвантажити організм після свят

Після тривалих святкових застіль хочеться перейти на легке, просте й корисне меню. Найзручніший варіант для такого режиму — поживний салат з курки, огірків та яблук, який дуже простий у приготуванні, містить поживні елементи та не обтяжує шлунок.

Рецептом салату по-миколаївськи поділилися на порталі "Сенсація". Цю страву можна подавати теплою або охолодженою. У будь-якому вигляді вона виходить дуже смачною.

Інгредієнти:

• Копчена курка — 200 г

• Солоні огірки — 2 шт.

• Кислі яблука — 2 шт.

• Дієтичний майонез або густий грецький йогурт

• Мелений чорний перець

• Зелень та волоські горіхи — за бажанням

Спосіб приготування

Для приготування цього салату можна взяти як копчене м’ясо, так і відварене філе. Втім, копчена курка додасть більш виразного аромату та смаку. Поріжте курку, огірки та яблука невеликими шматочками або тонкою соломкою. З’єднайте інгредієнти, приправте та заправте майонезом.

За бажання додайте до салату злегка підсмажені та подрібнені волоські горіхи й свіжу зелень.

