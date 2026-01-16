Салат "по-николаевски": домашние съедят его до последней крошки
Идеальное блюдо, чтобы разгрузить организм после праздников
После длительных праздничных застолий хочется перейти на легкое, простое и полезное меню. Самый удобный вариант для такого режима — простой в приготовлении питательный салат из курицы, огурцов и яблок, который содержит питательные элементы и не вызывает тяжести в желудке.
Рецептом салата по-николаевски поделились на портале "Сенсація". Его можно подавать теплым или охлажденным. В любом виде он получается очень вкусным.
Ингредиенты:
• Копченая курица – 200 г
• Соленые огурцы – 2 шт.
• Кислые яблоки – 2 шт.
• Диетический майонез или густой греческий йогурт
• Молотый черный перец
• Зелень и грецкие орехи – по желанию
Способ приготовления
- Для приготовления этого салата можно взять как копченое мясо, так и отварное филе. Но копченая курица придаст более выразительный аромат и вкус. Порежьте курицу, огурцы и яблоки небольшими кусочками или тонкой соломкой.
- Соедините ингредиенты, приправьте и заправьте майонезом.
По желанию добавьте в салат слегка поджаренные и измельченные грецкие орехи и свежую зелень.
