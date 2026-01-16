Салат "по-николаевски": домашние съедят его до последней крошки

Идеальное блюдо, чтобы разгрузить организм после праздников

После длительных праздничных застолий хочется перейти на легкое, простое и полезное меню. Самый удобный вариант для такого режима — простой в приготовлении питательный салат из курицы, огурцов и яблок, который содержит питательные элементы и не вызывает тяжести в желудке.

Рецептом салата по-николаевски поделились на портале "Сенсація". Его можно подавать теплым или охлажденным. В любом виде он получается очень вкусным.

Ингредиенты:

• Копченая курица – 200 г

• Соленые огурцы – 2 шт.

• Кислые яблоки – 2 шт.

• Диетический майонез или густой греческий йогурт

• Молотый черный перец

• Зелень и грецкие орехи – по желанию

Способ приготовления

Для приготовления этого салата можно взять как копченое мясо, так и отварное филе. Но копченая курица придаст более выразительный аромат и вкус. Порежьте курицу, огурцы и яблоки небольшими кусочками или тонкой соломкой. Соедините ингредиенты, приправьте и заправьте майонезом.

По желанию добавьте в салат слегка поджаренные и измельченные грецкие орехи и свежую зелень.

