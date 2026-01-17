То самое блюдо с детства, которое готовили наши мамы: фаршированные баранки из духовки (видео)
Вкусная и сытная закуска
Из фарша готовят десятки блюд — от классических котлет и тефтелей до запеканок и рулетов, но есть рецепты, вызывающие особую ностальгию. Фаршированные бублики — именно такое домашнее блюдо, которое многие помнят с детства: простое, сытное и всегда с аппетитной сырной корочкой.
Для удачного результата важно выбирать плотные, не хрупкие бублики без трещин и свежий фарш с умеренной жирностью, чтобы начинка оставалась сочной. Типичная ошибка — слишком долгое вымачивание бубликов в молоке: они должны стать мягкими, но не разлезаться, иначе форма потеряется во время запекания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".
Как приготовить фаршированные баранки в духовке
Ингредиенты:
- бублики большие – 450 г;
- фарш – 800 г;
- молоко – 500 мл;
- лук – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- твердый сыр – 100 г;
- растительное масло – 20 мл;
Способ приготовления:
- Замочить бублики в теплом молоке на 10–15 минут до мягкости, после чего осторожно отжать лишнюю жидкость.
- Мелко нарезать лук и смешать его с фаршем, яйцом, солью и перцем до однородности.
- Смазать противень растительным маслом и выложить бублики в один слой.
- Наполнить отверстия бубликов фаршем, слегка утрамбовывая начинку.
- Посыпать сверху тертым сыром.
- Запекать в разогретой духовке до 180 °C 20 минут до румяной корочки.
Как и с чем подавать
Фаршированные бублики подают горячими, как только из духовки, посыпав свежей зеленью или мелко натертым сыром. Они хорошо смешиваются со сметаной, томатным соусом или легким чесночным соусом на йогурте. В качестве гарнира подойдут свежие овощи, салат из капусты или запеченный картофель. Кушанье одинаково уместно и для семейного ужина, и для праздничного стола.
Этот рецепт – пример того, как из привычных ингредиентов можно приготовить теплое, домашнее блюдо с характером и воспоминаниями.