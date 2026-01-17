То самое блюдо с детства, которое готовили наши мамы: фаршированные баранки из духовки (видео)

Вкусная и сытная закуска

Из фарша готовят десятки блюд — от классических котлет и тефтелей до запеканок и рулетов, но есть рецепты, вызывающие особую ностальгию. Фаршированные бублики — именно такое домашнее блюдо, которое многие помнят с детства: простое, сытное и всегда с аппетитной сырной корочкой.

Для удачного результата важно выбирать плотные, не хрупкие бублики без трещин и свежий фарш с умеренной жирностью, чтобы начинка оставалась сочной. Типичная ошибка — слишком долгое вымачивание бубликов в молоке: они должны стать мягкими, но не разлезаться, иначе форма потеряется во время запекания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить фаршированные баранки в духовке

Ингредиенты:

бублики большие – 450 г;

фарш – 800 г;

молоко – 500 мл;

лук – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

твердый сыр – 100 г;

растительное масло – 20 мл;

Способ приготовления:

Замочить бублики в теплом молоке на 10–15 минут до мягкости, после чего осторожно отжать лишнюю жидкость. Мелко нарезать лук и смешать его с фаршем, яйцом, солью и перцем до однородности. Смазать противень растительным маслом и выложить бублики в один слой. Наполнить отверстия бубликов фаршем, слегка утрамбовывая начинку. Посыпать сверху тертым сыром. Запекать в разогретой духовке до 180 °C 20 минут до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Фаршированные бублики подают горячими, как только из духовки, посыпав свежей зеленью или мелко натертым сыром. Они хорошо смешиваются со сметаной, томатным соусом или легким чесночным соусом на йогурте. В качестве гарнира подойдут свежие овощи, салат из капусты или запеченный картофель. Кушанье одинаково уместно и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Этот рецепт – пример того, как из привычных ингредиентов можно приготовить теплое, домашнее блюдо с характером и воспоминаниями.