Так млинці ви ще точно не готували: оригінальні "спагеті", від яких всі будуть у захваті (відео)

Якщо вам приїлися класичні млинці, приготуйте з них спагеті. Ця оригінальна страва обов’язково здивує всіх за столом. Завдяки незвичній подачі млинцеві спагеті особливо сподобаються дітям. До того ж цей рецепт заощаджує ваш час на кухні. Начинку не потрібно загортати всередину млинця, достатньо просто викласти все зверху.

Рецептом з нами поділилася кулінарна блогерка vika_cooking_recipes. Спробуйте приготувати такий апетитний, смачний та швидкий десерт на сніданок.

Інгредієнти

Молоко 250 мл

Яйце 1 шт.

Цукор 40 г

Борошно 140 г

Вершкове масло розтоплене 40 г

Ваніль дрібка

Сіль дрібка

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднайте яйце, цукор, сіль та ваніль. Злегка збийте вінчиком. Поступово вливайте молоко, чергуючи його з просіяним борошном. В кінці додайте розтоплене масло. Для створення ефекту спагеті знадобиться пластикова пляшка з отвором у кришці (діаметром 2–3 мм). Перелийте тісто в місткість. Добре розігрійте сковорідку. Змащувати її олією варто лише один раз — перед першим млинцем, оскільки в тісті вже є вершкове масло. Виливайте тісто тонкою спіраллю або хаотичними лініями по всій поверхні. Не робіть лінії надто тонкою "павутинкою", інакше вони стануть хрусткими, як чипси. Смажте до золотистого кольору.

Викладіть "гніздо" зі спагеті на велику плоску тарілку. Зверху розкладіть нарізані кубиками улюблені фрукти. Посипте страву горіховою крихтою та полийте шоколадом.