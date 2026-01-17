Так блины вы еще точно не готовили: оригинальные "спагетти", от которых все будут в восторге (видео)

Вкусный и быстрый вариант завтрака

Если вам приелись классические блины, приготовьте из них спагетти. Это оригинальное блюдо обязательно удивит всех за столом. Благодаря необычной подаче блинные спагетти особенно понравятся детям. К тому же этот рецепт сэкономит ваше время на кухне. Начинку не нужно заворачивать внутрь блинчика, достаточно просто выложить все сверху.

Рецептом с нами поделилась кулинарная блогерша vika_cooking_recipes. Попробуйте приготовить такой аппетитный, вкусный и быстрый десерт на завтрак.

Ингредиенты

Молоко 250 мл

Яйцо 1 шт.

Сахар 40 г

Мука 140 г

Сливочное масло растопленное 40 г

Ваниль щепотка

Соль щепотка

Способ приготовления

В глубокой миске соедините яйцо, сахар, соль и ваниль. Слегка взбейте венчиком. Постепенно вливайте молоко, чередуя его с просеянной мукой. В конце добавьте растопленное масло. Для создания эффекта спагетти понадобится пластиковая бутылка с отверстием в крышке (диаметром 2–3 мм). Перелейте тесто в емкость. Хорошо разогрейте сковороду. Смазывать ее маслом стоит только один раз – перед первым блинчиком, так как в тесте уже есть сливочное масло. Выливайте тесто тонкой спиралью или хаотическими линиями по всей поверхности. Не делайте линии слишком тонкой "паутинкой", иначе они станут хрустящими, как чипсы. Жарьте до золотистого цвета.

Выложите "гнездо" из спагетти на большую тарелку. Сверху разложите нарезанные кубиками любимые фрукты. Посыпьте блюдо ореховой крошкой и полейте шоколадом.