Звичайний буряк — незвичайний смак: рецепт закуски, яку з’їдять до останньої ложки
Буряковий салат із ніжним рибним смаком, який можна намазувати на тости
Буряк — доступний та корисний овоч, який часто використовується в українській кухні. З нього готують і вінегрет, і святкову "Шубу". Ми пропонуємо приготувати з буряка легкий і водночас насичений салат, який за потреби може стати смачною намазкою на бутерброди. Завдяки ікрі мойви страва має ніжний рибний смак, який чудово поєднується з крем-сиром та солодкуватим буряком.
Рецептом закуски поділилися на порталі Cookpad. На її приготування потрібно 5 хвилин, якщо буряк заздалегідь відварений.
Інгредієнти:
- Відварений або запечений буряк — 120 г (1 середній)
- Крем-сир — 2 ст. л. (або 1 плавлений сирок)
- Ікра мойви — 100 г. (можна замінити дрібно нарізаним філе слабосолоного оселедця)
Спосіб приготування:
- Буряк натріть на середній тертці і злегка відтисніть сік. Якщо цього не зробити, намазка буде занадто рідкою.
- До буряка додайте холодний крем-сир. Ретельно перемішайте виделкою.
- Додайте ікру мойви та знову перемішайте. Спробуйте закуску. Якщо буряк попався несолодкий, додайте краплю лимонного соку або дрібку цукру для смаку.
Подавайте цю страву у піалі як салат чи як закуску на підсмаженому тості чи листі пекінської капусти. Зверху прикрасьте гілочкою кропу або слайсом свіжого огірка.