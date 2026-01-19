Обычная свекла – необычный вкус: рецепт закуски, которую съедят до последней ложки

Свекольный салат с нежным рыбным вкусом, который можно намазывать на тосты

Свекла — доступный и полезный овощ, который часто используют в украинской кухне. Из него готовят и винегрет, и праздничную "Шубу". Мы предлагаем приготовить из свеклы легкий и одновременно насыщенный салат, который при необходимости может стать вкусной намазкой на бутерброды. Благодаря икре мойвы блюдо имеет нежный рыбный вкус, который прекрасно сочетается с крем-сыром и сладковатой свеклой.

Рецептом закуски разделились на портале Cookpad. На ее приготовление нужно 5 минут, если свекла заранее отварена.

Ингредиенты:

Отварная или запеченная свекла — 120 г (1 средняя)

Крем-сыр – 2 ст. л. (или 1 плавленый сырок)

Икра мойвы — 100 г. (можно заменить мелко нарезанным филе слабосоленой сельди)

Способ приготовления:

Свеклу натрите на средней терке и слегка отожмите сок. Если это не сделать, намазка будет слишком жидкой. К свекле добавьте холодный крем-сыр. Тщательно перемешайте вилкой. Добавьте икру мойвы и снова перемешайте. Попробуйте закуску. Если свекла попалась несладкая, добавьте каплю лимонного сока или щепотку сахара для вкуса.

Подавайте это блюдо в пиале как салат или как закуску на поджаренном тосте или листьях пекинской капусты. Сверху украсьте веточкой укропа или слайсом свежего огурца.