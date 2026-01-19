Секрет м’якого м’яса, про який мало хто знає: потрібен лише один фрукт

Ківі розм'якшить м'ясо за 20 хвилин

Багато хто стикався з проблемою жорсткого м'яса. Звичайні методи, як тривале тушкування чи використання молотка для відбивання, не завжди зручні, особливо коли часу обмаль, а результат потрібен швидкий і ефективний.

Проте існує простий і швидкий лайфхак, який дозволяє зробити жорстке м'ясо ніжним менш ніж за пів години. Цим секретом поділилися на кулінарному порталі thekitchn.com, де досвідчені господині та шеф-кухарі тестують різні способи для ідеального приготування страв. Виявляється, звичайний ківі може швидко зробити жорсткий шматок м'яса м'яким.

Як жорстке м'ясо зробити м'яким за допомогою ківі

Спочатку візьміть ківі, бажано трохи твердий, оскільки в ньому буде більше активного ферменту. Розріжте фрукт навпіл і натріть сире м'ясо з усіх боків або перетворіть ківі на пюре за допомогою виделки чи блендера і обмастіть шматок цією масою. Покладіть м'ясо в пакет або миску, накрийте і залиште маринуватися на 15-20 хвилин при кімнатній температурі.

Важливо не перетримати, бо інакше м'ясо може стати надто м'яким і розпадатися. Після цього промийте м'ясо під холодною водою, щоб змити залишки ківі, додайте улюблені спеції і готуйте на сковорідці, грилі чи для шашлику. Пам'ятайте про пропорції: половини ківі вистачить на 2-3 кілограми м'яса, щоб уникнути перерозм'якшення.

Цей спосіб працює завдяки ферменту актинідину, який міститься в ківі і має здатність руйнувати жорсткі білкові волокна в м'ясі, роблячи їх м'якшими та еластичнішими. На відміну від традиційних маринадів з лимонним соком чи оцтом, актинідин діє набагато швидше і ефективніше. В результаті м'ясо стає ніжним, легко жується і зберігає соковитість.