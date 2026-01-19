Секрет мягкого мяса, о котором мало кто знает: нужен только один фрукт

Киви размягчит мясо за 20 минут

Многие сталкивались с проблемой жесткого мяса. Обычные методы, как длительное тушение или использование отбивного молотка, не всегда удобны, особенно когда времени мало, а результат нужен быстрый и эффективный.

Существует простой и быстрый лайфхак, который помогает сделать жесткое мясо нежным менее чем за полчаса. Этим секретом поделились на кулинарном портале thekitchn.com, где опытные хозяйки и шеф-повара тестируют разные способы для идеального приготовления блюд. Оказывается, обычный киви может быстро сделать жесткий кусок мяса мягким.

Как жесткое мясо сделать мягким с помощью киви

Сначала возьмите киви, желательно немного твердый, так как в нем будет больше активного фермента. Разрежьте фрукт пополам и натрите сырое мясо со всех сторон или превратите киви в пюре с помощью вилки или блендера и обмажьте кусок этой массой. Поместите мясо в пакет или миску, накройте и оставьте мариноваться на 15-20 минут при комнатной температуре.

Важно не передержать, иначе мясо может стать слишком мягким и распадаться. После этого промойте мясо под холодной водой, чтобы смыть остатки киви, добавьте любимые специи и готовьте на сковороде, гриле или для шашлыка. Помните о пропорциях: половины киви хватит на 2-3 килограмма мяса во избежание переразмягчения.

Этот способ работает благодаря ферменту актинидина, который содержится в киви и способен разрушать жесткие белковые волокна в мясе, делая их более мягкими и эластичными. В отличие от традиционных маринадов с лимонным соком или уксусом, актинидин действует гораздо быстрее и эффективнее. В результате мясо становится нежным, легко жуется и сохраняет сочность.