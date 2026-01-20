Магазинну більше не захочете: як приготувати домашню курячу ковбасу (відео)

Домашня куряча ковбаса — це проста альтернатива магазинним виробам, яка дозволяє повністю контролювати склад і смак.

Подібні рецепти поширені в домашній європейській кухні, де ковбаси готують без оболонок, запікаючи або відварюючи м’ясну масу. Практика показує, що поєднання фаршу з дрібно нарізаним філе дає більш виразну текстуру, тоді як лише фарш робить ковбасу надто однорідною. Для стабільного результату важливо не економити на якості м’яса, добре вимішувати масу й не пересушувати ковбасу в духовці — інакше вона втратить соковитість. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати домашню курячу ковбасу

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

курячий фарш — 500 г;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — 1/2 ч. л.;

часник сухий — 1 ч. л.;

вершки — 100 мл;

копчена паприка — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Подрібнити куряче філе дрібним кубиком або в комбайні. Змішати філе з фаршем, сіллю, перцем, сухим часником і вершками до однорідної маси. Накрити м’ясну суміш харчовою плівкою та залишити на 20–30 хвилин для стабілізації текстури. Розрізати рукав для запікання, рівномірно посипати його копченою паприкою та викласти м’ясну масу. Сформувати ковбаски, щільно загорнути та зафіксувати краї. Викласти ковбаски на деко, застелене пергаментом. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці 40–50 хвилин до готовності. Залишити ковбасу у вимкненій духовці ще на 30 хвилин для рівномірного розподілу соків.

Як і з чим подавати

Домашню курячу ковбасу можна подавати як гарячою, так і повністю охолодженою, нарізаючи скибками. Вона добре поєднується з картопляним пюре, запеченими овочами, свіжими салатами або як складова сендвічів. Для подачі підійдуть гірчиця, хрін, соуси на основі йогурту або легкий томатний соус. За бажанням ковбасу можна швидко обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки перед подачею.

Такий спосіб приготування дозволяє легко варіювати спеції та добавки, адаптуючи рецепт під власні смаки. Домашня куряча ковбаса добре зберігається і підходить як для щоденного меню, так і для заготовок.