Магазинную больше не захотите: как приготовить домашнюю куриную колбасу (видео)

Домашняя куриная колбаса – это простая альтернатива магазинным изделиям, которая позволяет полностью контролировать состав и вкус.

Подобные рецепты распространены в домашней европейской кухне, где колбасы готовят без оболочек, запекая или отваривая мясную массу. Практика показывает, что сочетание фарша с мелко нарезанным филе дает более выразительную текстуру, тогда как только фарш делает колбасу слишком однородной. Для стабильного результата важно не экономить на качестве мяса, хорошо вымешивать массу и не пересушивать колбасу в духовке – иначе она потеряет сочность. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить домашнюю куриную колбасу

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

куриный фарш — 500 г;

соль – 1 ч. л.;

черный молотый перец — 1/2 ч. л.;

чеснок сухой – 1 ч. л.;

сливки – 100 мл;

копченая паприка – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Размельчить куриное филе мелким кубиком или в комбайне. Смешать филе с фаршем, солью, перцем, сухим чесноком и сливками до однородной массы. Накрыть мясную смесь пищевой пленкой и оставить на 20–30 минут для стабилизации текстуры. Разрезать рукав для запекания, равномерно посыпать копченой паприкой и выложить мясную массу. Сформировать колбаски, плотно завернуть и зафиксировать края. Выложить колбаски на противень, застеленный пергаментом. Запекать в разогретой духовке до 180 °C 40–50 минут до готовности. Оставить колбасу в выключенной духовке еще на 30 минут для равномерного распределения соков.

Как и с чем подавать

Домашнюю куриную колбасу можно подавать как горячей, так и полностью охлажденной, нарезая ломтиками. Она хорошо сочетается с картофельным пюре, запеченными овощами, свежими салатами или как составляющая сэндвичей. Для подачи подойдут горчица, хрен, соусы на основе йогурта или лёгкий томатный соус. При желании колбасу можно быстро обжарить на сковороде до румяной корочки перед подачей.

Такой способ приготовления позволяет легко варьировать специи и добавки, адаптируя рецепт под свои вкусы. Домашняя куриная колбаса хорошо хранится и подходит как для ежедневного меню, так и заготовок.