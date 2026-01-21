Мінімум дій — максимум смаку: запечена риба без зайвого клопоту (відео)

Смачна та корисна страва

Риба — універсальний і корисний продукт, який часто готують на грилі, варять або запікають з овочами та спеціями для насиченого смаку. У багатьох кухнях світу запечена риба вважається базовим способом приготування, що зберігає соковитість і аромат. Але сьогодні ми пропонуємо максимально простий варіант із маринадом із томатного соусу та спецій, який не потребує тривалого замочування чи складної підготовки. Для найкращого результату важливо обирати свіжу рибу без сильного запаху, а також не пересушувати її в духовці — тоді м’ясо залишиться ніжним і соковитим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як смачно запекти рибу

Інгредієнти:

риба ціла (судак, короп, скумбрія, червона риба або улюблена) — 1 шт.;

томатний соус з овочами — 3 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

спеції для риби — 1 ч. л.;

сушений базилік — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

сушений часник — 1 ч. л.;

куркума — 1 ч. л.;

вода — 50 мл;

олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Промити рибу, розрізати по спинці, залишивши животик цілим, і при необхідності відділити від кісток. Змішати томатний соус з овочами, спеції, сіль, перець, базилік, паприку, сушений часник, куркуму, воду та олію до однорідного маринаду. Ретельно змастити маринадом рибу зовні та всередині. Викласти рибу на деко, застелене пергаментом або змащене олією. Запікати в розігрітій до 200 °C духовці 20–25 хвилин до готовності. Дати рибі постояти 5 хвилин перед подачею, щоб соки рівномірно розподілилися.

Як і з чим подавати

Запечену рибу краще подавати гарячою або злегка теплою, прикрасивши свіжою зеленню, скибочками лимона або овочами на грилі. Вона чудово поєднується з легкими салатами, відвареною картоплею або рисом, а також із соусами на основі йогурту чи сметани. Для святкової подачі можна порційно викладати рибу на листя салату або подавати в гарячих порційних формах, додавши декілька крапель оливкової олії.

Цей рецепт ідеально підходить для швидкої вечері або сімейного обіду, коли хочеться ситної та смачної риби без зайвого клопоту. Легко адаптується під різні види риби та поєднання спецій, що робить його універсальним рішенням на щодень.