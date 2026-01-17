Скумбрія у вершковому соусі з медом і часником: цю страву їдять навіть ті, хто не любить рибу

Цю рибку можна готувати і для сімейної вечері, і для святкового обіду

Рецепт запеченої скумбрії у вершковому соусі з медом та часником — справжня знахідка для тих, хто любить смачну та корисну їжу. Скумбрія багата на омега-3 жирні кислоти, білок і корисні мікроелементи, тож підтримує загальний тонус організму. Завдяки ніжному соусу та "подушки" з цибулі риба не пересихає в духовці, а виходить ніжною та соковитою.

Рецептом поділилися на сайті Radioclub. Запечена скумбрія готується швидко, виглядає ефектно й смакує навіть тим, хто рідко їсть рибу.

Інгредієнти

Скумбрія (свіжоморожена) — 1 велика тушка (приблизно 400–500 г)

Цибуля червона — 1 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Часник — 3–4 великі зубчики

Вершкове масло — 60 г

Мед — 1 ч. л.

Сіль та свіжомелений чорний перець — до смаку

Петрушка — 0,5 пучка.

Спосіб приготування

Скумбрію випатрайте, видаліть зябра та ретельно вичистіть чорну плівку всередині черевця, щоб риба не гірчила. Промийте рибу та обов’язково обсушіть паперовими рушниками зсередини та зовні. Натріть тушку сіллю та перцем. Всередину вкладіть цілі гілочки петрушки. Розтопіть вершкове масло та змішайте з подрібненим часником та медом. Наріжте обидва види цибулі кільцями товщиною 0,5 см. На деко з пергаментом викладіть "подушку" з цибулі, а зверху — скумбрію. Рясно змастіть рибу і цибулю навколо соусом. Запікайте при 180°C рівно 25–30 хвилин.

Так можна готувати не тільки скумбрію, а й форель та морського окуня. Задля пікантності до спробуйте додати в соус 1 ч. л. лимонного соку та викладіть на деко разом з цибулею кілька скибочок лимона або помідорів чері.

Цю рибу варто подавати до столу гарячою, разом з запеченою картоплею чи приготованими на грилі овочами.