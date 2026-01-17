Скумбрія у вершковому соусі з медом і часником: цю страву їдять навіть ті, хто не любить рибу
Цю рибку можна готувати і для сімейної вечері, і для святкового обіду
Рецепт запеченої скумбрії у вершковому соусі з медом та часником — справжня знахідка для тих, хто любить смачну та корисну їжу. Скумбрія багата на омега-3 жирні кислоти, білок і корисні мікроелементи, тож підтримує загальний тонус організму. Завдяки ніжному соусу та "подушки" з цибулі риба не пересихає в духовці, а виходить ніжною та соковитою.
Рецептом поділилися на сайті Radioclub. Запечена скумбрія готується швидко, виглядає ефектно й смакує навіть тим, хто рідко їсть рибу.
Інгредієнти
- Скумбрія (свіжоморожена) — 1 велика тушка (приблизно 400–500 г)
- Цибуля червона — 1 шт.
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Часник — 3–4 великі зубчики
- Вершкове масло — 60 г
- Мед — 1 ч. л.
- Сіль та свіжомелений чорний перець — до смаку
- Петрушка — 0,5 пучка.
Спосіб приготування
- Скумбрію випатрайте, видаліть зябра та ретельно вичистіть чорну плівку всередині черевця, щоб риба не гірчила. Промийте рибу та обов’язково обсушіть паперовими рушниками зсередини та зовні.
- Натріть тушку сіллю та перцем. Всередину вкладіть цілі гілочки петрушки.
- Розтопіть вершкове масло та змішайте з подрібненим часником та медом.
- Наріжте обидва види цибулі кільцями товщиною 0,5 см.
- На деко з пергаментом викладіть "подушку" з цибулі, а зверху — скумбрію. Рясно змастіть рибу і цибулю навколо соусом. Запікайте при 180°C рівно 25–30 хвилин.
Так можна готувати не тільки скумбрію, а й форель та морського окуня. Задля пікантності до спробуйте додати в соус 1 ч. л. лимонного соку та викладіть на деко разом з цибулею кілька скибочок лимона або помідорів чері.
Цю рибу варто подавати до столу гарячою, разом з запеченою картоплею чи приготованими на грилі овочами.