Минимум действий – максимум вкуса: запеченная рыба без лишних хлопот (видео)

Вкусное и полезное блюдо

Рыба – универсальный и полезный продукт, который часто готовят на гриле, варят или запекают с овощами и специями для насыщенного вкуса. Во многих кухнях мира запеченная рыба считается базовым способом приготовления, сохраняющим сочность и аромат. Но сегодня мы предлагаем максимально простой вариант с маринадом из томатного соуса и специй, не требующий длительного замачивания или сложной подготовки. Для лучшего результата важно выбирать свежую рыбу без сильного запаха, а также не пересушивать ее в духовке – тогда мясо останется нежным и сочным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как вкусно запечь рыбу

Ингредиенты:

рыба целая (судак, карп, скумбрия, красная рыба) – 1 шт.;

томатный соус с овощами – 3 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

специи для рыбы – 1 ч. л.;

сушеный базилик — 1 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

куркума – 1 ч. л.;

вода — 50 мл;

масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Промыть рыбу, разрезать по спинке, оставив животик целиком, и при необходимости отделить от костей. Смешать томатный соус с овощами, специи, соль, перец, базилик, паприку, сушеный чеснок, куркуму, воду и подсолнечное масло до однородного маринада. Тщательно смазать маринадом рыбу снаружи и внутри. Выложить рыбу на противень, застеленный пергаментом или смазанным маслом. Запекать в разогретой духовке до 200 °C 20–25 минут до готовности. Дать рыбе постоять 5 минут перед подачей, чтобы соки равномерно распределились.

Как и с чем подавать

Запеченную рыбу лучше подавать горячей или слегка теплой, украсив свежей зеленью, ломтиками лимона или овощами на гриле. Она прекрасно сочетается с легкими салатами, отварным картофелем или рисом, а также соусами на основе йогурта или сметаны. Для праздничной подачи можно порционно выкладывать рыбу на листья салата или подавать в горячих порционных формах, добавив несколько капель оливкового масла.

Этот рецепт идеально подходит для скорого ужина или семейного обеда, когда хочется сытной и вкусной рыбы без лишних хлопот. Легко адаптируется под различные виды рыбы и сочетания специй, что делает его универсальным решением каждый день.