Лише сіль і цукор: ця червона рибка вийде смачнішою та кориснішою за магазинну (відео)

Ідеальна закуска до сніданку

З червоної риби готують різні страви: запікають, смажать, роблять суші та смачні намазки на хліб або тарталетки. Домашнє засолювання риби дозволяє контролювати кількість солі та спецій, отримати ніжну текстуру та чистий смак без консервантів. Для найкращого результату важливо обирати свіжу рибу, перевіряти відсутність запаху та правильно видаляти кістки, щоб готовий продукт був бездоганним і безпечним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".

Як смачно засолити червону рибу

Інгредієнти:

червона риба (лосось, сьомга або форель) — 500 г;

цукор — 1 ч. л.;

сіль харчова — 2 ч. л.;

сіль морська з травами — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Рибу промити, обсушити паперовим рушником та видалити кістки. Змішати цукор, харчову сіль і морську сіль з травами до однорідності. Викласти суміш солі на дно форми, зверху покласти рибу та ретельно натирати сумішшю з усіх боків. Накрити харчовою плівкою і залишити в холодильнику мінімум на 12 годин. Злити виділений сік, промити рибу та ще раз обсушити. Нарізати тонкими скибками та подавати до столу.

Як і з чим подавати

Засолену червону рибу найкраще подавати тонкими скибками на хрусткому хлібі, грінках або тостах. Вона добре поєднується з вершковим сиром, лимонним соком, свіжою зеленню та каперсами. Також рибу можна додавати до салатів, ролів або використовувати як закуску на святковому столі. Для більш яскравого ефекту прикрасьте тарілку гілочками кропу, петрушки або тонкими скибочками огірка.

Домашнє засолювання риби — простий спосіб отримати смачну, ароматну і корисну закуску без хімічних добавок. Цей рецепт легко адаптувати під різні види червоної риби та власні смакові вподобання, експериментуючи зі спеціями чи маринадом.