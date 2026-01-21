Укр

Только соль и сахар: эта красная рыбка получится вкуснее и полезнее магазинной (видео)

Мария Швец
Соленая красная рыба
Соленая красная рыба. Фото instagram.com

Идеальная закуска к завтраку

Из красной рыбы готовят разные блюда: запекают, жарят, делают суши и вкусные намазки на хлеб или тарталетки. Домашнее засолка рыбы позволяет контролировать количество соли и специй, получить нежную текстуру и чистый вкус без консервантов. Для лучшего результата важно выбирать свежую рыбу, проверять отсутствие запаха и правильно удалять кости, чтобы готовый продукт был безупречным и безопасным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diali_cooking".

Как вкусно засолить красную рыбу

Ингредиенты:

  • красная рыба (лосось, семга или форель) – 500 г;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • соль пищевая – 2 ч. л.;
  • соль морская с травами – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Рыбу промыть, обсушить бумажным полотенцем и удалить кости.
  2. Смешайте сахар, пищевую соль и морскую соль с травами до однородности.
  3. Выложить смесь соли на дно формы, сверху положить рыбу и тщательно натирать смесью со всех сторон.
  4. Накрыть пищевой плёнкой и оставить в холодильнике минимум на 12 часов.
  5. Слить выделенный сок, промыть рыбу и снова обсушить.
  6. Нарезать тонкими ломтиками и подавать на стол.

Как и с чем подавать

Засоленную красную рыбу лучше всего подавать тонкими ломтиками на хрустящем хлебе, гренках или тостах. Она хорошо сочетается со сливочным сыром, лимонным соком, свежей зеленью и каперсами. Также рыбу можно добавлять в салаты, роллы или использовать в качестве закуски на праздничном столе. Для более яркого эффекта украсьте тарелку веточками укропа, петрушки или тонкими ломтиками огурца.

Домашнее засаливание рыбы – простой способ получить вкусную, ароматную и полезную закуску без химических добавок. Этот рецепт легко адаптировать под различные виды красной рыбы и вкусовые вкусы, экспериментируя со специями или маринадом.

