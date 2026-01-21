Тирамісу без випічки за 10 хвилин: ідея для зимових вечорів під час відключення (відео)

Надзвичайний десерт

Вдома можна приготувати безліч десертів, від десерту на кшталт "пташиного молока" до шарованих тортів і мусів. Ці страви зазвичай не потребують професійних навичок, але дають відчуття святкового смаку та затишку. Але сьогодні ми пропонуємо класичний і водночас простий у приготуванні італійський десерт — тирамісу, який поєднує ніжний крем із маскарпоне та аромат кави. Щоб десерт вийшов ідеально ніжним, важливо обирати якісні вершки високої жирності, свіжі жовтки та справжнє печиво Савоярді; занадто рідка або надто міцна кава може змінити текстуру крему та зробити його сухим або водянистим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pogosyan.nutrition".

Як приготувати Тирамісу без випічки

Інгредієнти:

кава — 2–3 чашки;

жовтки — 4 шт.;

цукор — 70 г;

вершки 33–35% — 250 мл;

маскарпоне — 250 г;

цукрова пудра — 50 г;

печиво Савоярді — 200 г;

какао для посипання — за смаком.

Спосіб приготування:

Відділити білки від жовтків, на водяній бані збити жовтки з цукром до кремоподібної маси, остудити. Збити вершки до стійких піків, обережно з’єднати їх з маскарпоне та збитими жовтками, додати цукрову пудру і ще раз перемішати. Зварити каву, охолодити до кімнатної температури. Кожне печиво занурити у каву та викласти перший шар у форму. Викласти половину крему зверху, потім другий шар печива і залишок крему. Просіяти какао зверху через сито, накрити харчовою плівкою. Поставити у холодильник мінімум на 2 години, бажано на ніч, перед подачею нарізати порційно.

Як і з чим подавати

Тирамісу подають охолодженим, безпосередньо з форми або порційно в креманках. Для прикрашання можна використовувати просіяне какао, шоколадні стружки або кілька ягід для контрасту. Десерт добре поєднується з еспресо, кавовим лікером або легким десертним вином. Для святкового столу можна подавати невеликими порціями разом із фруктовим салатом або свіжими ягодами, щоб підкреслити ніжність крему.

Цей рецепт тирамісу ідеально підходить для домашніх посиденьок, святкового столу або як швидкий десерт для гостей. Він легко адаптується: можна додати лікер, змінити вид печива або підсилити смак кави за власним бажанням, зберігаючи класичну текстуру та ніжність крему.