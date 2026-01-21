Тирамису без выпечки за 10 минут: идея для зимних вечеров во время отключения (видео)
Чрезвычайный десерт
Дома можно приготовить множество десертов, от десерта по типу "птичьего молока" до слоеных тортов и муссов. Эти блюда обычно не нуждаются в профессиональных навыках, но дают ощущение праздничного вкуса и уюта. Но сегодня мы предлагаем классический и одновременно простой в приготовлении итальянский десерт — тирамису, сочетающий нежный крем с маскарпоне и аромат кофе. Чтобы десерт получился идеально нежным, важно выбирать качественные сливки высокой жирности, свежие желтки и настоящее печенье Савоярди; слишком жидкий или слишком крепкий кофе может изменить текстуру крема и сделать его сухим или водянистым. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pogosyan.nutrition".
Как приготовить тирамису без выпечки
Ингредиенты:
- кофе — 2-3 чашки;
- желтки – 4 шт.;
- сахар — 70 г;
- сливки 33-35% — 250 мл;
- маскарпоне — 250 г;
- сахарная пудра — 50 г;
- печенье Савоярди – 200 г;
- какао для посыпки – по вкусу.
Способ приготовления:
- Отделить белки от желтков, в водяной бане взбить желтки с сахаром до кремообразной массы, остудить.
- Взбить сливки до стойких пиков, осторожно соединить их с маскарпоне и взбитыми желтками, добавить сахарную пудру и еще раз перемешать.
- Сварить кофе, охладить до комнатной температуры.
- Каждое печенье погрузить в кофе и выложить первый слой в форму.
- Выложить половину крема сверху, затем второй слой печенья и остаток крема.
- Просеять какао сверху через сито, накрыть пищевой пленкой.
- Поставить в холодильник минимум на 2 часа, желательно на ночь перед подачей нарезать порционно.
Как и с чем подавать
Тирамису подают охлажденным, непосредственно из формы или порционно в креманках. Для украшения можно использовать просеянное какао, шоколадную стружку или несколько ягод для контраста. Десерт хорошо сочетается с эспрессо, кофейным ликером или лёгким десертным вином. Для праздничного стола можно подавать небольшими порциями вместе с фруктовым салатом или свежими ягодами, чтобы подчеркнуть нежность крема.
Этот рецепт тирамису идеально подходит для домашних посиделок, праздничного стола или быстрый десерт для гостей. Он легко адаптируется: можно добавить ликер, изменить вид печенья или усилить вкус кофе по своему желанию, сохраняя классическую текстуру и нежность крема.