Тирамису без выпечки за 10 минут: идея для зимних вечеров во время отключения (видео)

Чрезвычайный десерт

Дома можно приготовить множество десертов, от десерта по типу "птичьего молока" до слоеных тортов и муссов. Эти блюда обычно не нуждаются в профессиональных навыках, но дают ощущение праздничного вкуса и уюта. Но сегодня мы предлагаем классический и одновременно простой в приготовлении итальянский десерт — тирамису, сочетающий нежный крем с маскарпоне и аромат кофе. Чтобы десерт получился идеально нежным, важно выбирать качественные сливки высокой жирности, свежие желтки и настоящее печенье Савоярди; слишком жидкий или слишком крепкий кофе может изменить текстуру крема и сделать его сухим или водянистым. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pogosyan.nutrition".

Как приготовить тирамису без выпечки

Ингредиенты:

кофе — 2-3 чашки;

желтки – 4 шт.;

сахар — 70 г;

сливки 33-35% — 250 мл;

маскарпоне — 250 г;

сахарная пудра — 50 г;

печенье Савоярди – 200 г;

какао для посыпки – по вкусу.

Способ приготовления:

Отделить белки от желтков, в водяной бане взбить желтки с сахаром до кремообразной массы, остудить. Взбить сливки до стойких пиков, осторожно соединить их с маскарпоне и взбитыми желтками, добавить сахарную пудру и еще раз перемешать. Сварить кофе, охладить до комнатной температуры. Каждое печенье погрузить в кофе и выложить первый слой в форму. Выложить половину крема сверху, затем второй слой печенья и остаток крема. Просеять какао сверху через сито, накрыть пищевой пленкой. Поставить в холодильник минимум на 2 часа, желательно на ночь перед подачей нарезать порционно.

Как и с чем подавать

Тирамису подают охлажденным, непосредственно из формы или порционно в креманках. Для украшения можно использовать просеянное какао, шоколадную стружку или несколько ягод для контраста. Десерт хорошо сочетается с эспрессо, кофейным ликером или лёгким десертным вином. Для праздничного стола можно подавать небольшими порциями вместе с фруктовым салатом или свежими ягодами, чтобы подчеркнуть нежность крема.

Этот рецепт тирамису идеально подходит для домашних посиделок, праздничного стола или быстрый десерт для гостей. Он легко адаптируется: можно добавить ликер, изменить вид печенья или усилить вкус кофе по своему желанию, сохраняя классическую текстуру и нежность крема.