Получится вкуснее копченого: зачем варить сало в луковой шелухе и сколько минут это занимает (видео)

Это сало выглядит как копченое, но готовится без дыма

Сало не зря называют украинским суперфудом – оно насыщено витаминами A, D, E и содержит полезные жирные кислоты. Раньше мы уже делились рецептом запеченного сала с золотистой, мягкой шкуркой, а на этот раз предлагаем еще один проверенный способ приготовления – маринованное сало по-гуцульски.

Благодаря отвариванию в луковой шелухе сало приобретает насыщенный золотисто-коричневый цвет и напоминает копченое сало, но без дыма и искусственных ароматизаторов. Рецептом поделилась Instagram-блогерша mamanata.food.

Как приготовить маринованное сало по-гуцульски — пошаговый рецепт

Ингредиенты:

1 кг сала

Для маринада:

1 л воды

100 г соли

30-40 г луковой шелухи

перец горошком 5 шт.

перец душистый 5 шт.

лавровый лист 3 шт.

Для натирки:

4-5 зубчиков чеснока

1 ч. л. черного молотого перца

Для этого рецепта лучше всего подходит подчеревина, но можно брать и другие части с мясными прослоями. Чтобы цвет сала был насыщеннее, для приготовления маринада берите шелуху именно от старого урожая лука.

Способ приготовления:

Нарежьте сало на бруски. В кастрюлю (желательно ту, которую не жалко закрасить), налейте воду, добавьте соль, специи и промытую луковую шелуху. Доведите до кипения. Опустите кусочки сала в кипящий рассол. Оно должно быть полностью покрыто жидкостью. Дайте салу покипеть 15 минут. Не варите сало слишком долго, чтобы оно не стало слишком мягким. После выключения огня недоставайте сало из кастрюли. Оставьте его в рассоле до полного охлаждения (лучше на ночь или на 8–10 часов). Достаньте сало, промокните его бумажным полотенцем, чтобы оно было сухим. Смешайте пропущенный через пресс чеснок с перцем. Обильно натрите смесью каждый кусок.

Это сало становится вкуснее после того, как полежит 3–4 часа в морозилке. Тогда его можно нарезать тонкими, практически прозрачными кусочками. Подавайте маринованное сало с крепкой горчицей, хреном и ломтиком хлеба.

Для хранения заверните каждый кусочек сала в пергамент. В морозильнике оно может храниться до 3 месяцев, но обычно съедается гораздо быстрее.