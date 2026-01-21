Получится вкуснее копченого: зачем варить сало в луковой шелухе и сколько минут это занимает (видео)
-
-
Это сало выглядит как копченое, но готовится без дыма
Сало не зря называют украинским суперфудом – оно насыщено витаминами A, D, E и содержит полезные жирные кислоты. Раньше мы уже делились рецептом запеченного сала с золотистой, мягкой шкуркой, а на этот раз предлагаем еще один проверенный способ приготовления – маринованное сало по-гуцульски.
Благодаря отвариванию в луковой шелухе сало приобретает насыщенный золотисто-коричневый цвет и напоминает копченое сало, но без дыма и искусственных ароматизаторов. Рецептом поделилась Instagram-блогерша mamanata.food.
Как приготовить маринованное сало по-гуцульски — пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг сала
Для маринада:
- 1 л воды
- 100 г соли
- 30-40 г луковой шелухи
- перец горошком 5 шт.
- перец душистый 5 шт.
- лавровый лист 3 шт.
Для натирки:
- 4-5 зубчиков чеснока
- 1 ч. л. черного молотого перца
Для этого рецепта лучше всего подходит подчеревина, но можно брать и другие части с мясными прослоями. Чтобы цвет сала был насыщеннее, для приготовления маринада берите шелуху именно от старого урожая лука.
Способ приготовления:
- Нарежьте сало на бруски.
- В кастрюлю (желательно ту, которую не жалко закрасить), налейте воду, добавьте соль, специи и промытую луковую шелуху. Доведите до кипения.
- Опустите кусочки сала в кипящий рассол. Оно должно быть полностью покрыто жидкостью. Дайте салу покипеть 15 минут. Не варите сало слишком долго, чтобы оно не стало слишком мягким.
- После выключения огня недоставайте сало из кастрюли. Оставьте его в рассоле до полного охлаждения (лучше на ночь или на 8–10 часов).
- Достаньте сало, промокните его бумажным полотенцем, чтобы оно было сухим. Смешайте пропущенный через пресс чеснок с перцем. Обильно натрите смесью каждый кусок.
Это сало становится вкуснее после того, как полежит 3–4 часа в морозилке. Тогда его можно нарезать тонкими, практически прозрачными кусочками. Подавайте маринованное сало с крепкой горчицей, хреном и ломтиком хлеба.
Для хранения заверните каждый кусочек сала в пергамент. В морозильнике оно может храниться до 3 месяцев, но обычно съедается гораздо быстрее.