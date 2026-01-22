Цукерки, які зникають за хвилину: рецепт із трьох інгредієнтів (відео)

Готується просто — з'їдається швидко

Готувати вдома можна не лише випічку чи торти, а й повноцінні цукерки, зокрема популярні "рафаелло" у спрощеній авторській інтерпретації. Саме якість базових продуктів визначає смак: банан має бути стиглим і ароматним, а кокосова стружка — свіжою, без стороннього запаху. Типова помилка — брати недостиглий банан, через що маса виходить сухою і розсипчастою, або додавати надто багато какао, що "забиває" кокосовий смак. У цьому рецепті легко експериментувати: замінити какао на кероб, додати подрібнені горіхи чи кілька крапель ванільного екстракту, а сама ідея кокосових кульок має коріння в популярних європейських десертах без випікання, що імітують текстуру трюфелів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати цукерки з бананом та какао

Інгредієнти:

банан — 1 шт.;

кокосова стружка — 60 г;

какао — 10 г;

кокосова стружка для обвалювання — 20 г;

Спосіб приготування:

Розім’яти банан до однорідного пюре. Додати кокосову стружку та ретельно перемішати до густої маси. Всипати какао і знову добре перемішати. Сформувати з маси невеликі кульки. Обваляти кожну кульку в кокосовій стружці. Охолодити цукерки в холодильнику 20–30 хвилин.

Як і з чим подавати

Подавати цукерки краще охолодженими, виклавши їх на пласку тарілку або в паперові капсули для десертів. Для святкової подачі можна посипати зверху трохи темного какао або прикрасити ягодами малини чи полуниці. Вони добре поєднуються з чорним або зеленим чаєм, кавою без цукру чи мигдальним молоком. Такі цукерки доречно подати разом із фруктовою тарілкою або легким йогуртовим соусом.

Кокосово-бананові цукерки — простий спосіб приготувати домашній десерт без випікання та зайвого цукру. Вони готуються швидко, легко адаптуються під власний смак і завжди виглядають ефектно на столі. Такий рецепт стане основою для нових варіацій і солодких експериментів.