Недооцененный деликатес: как вкусно приготовить куриные желудки

Это блюдо можно готовить в любое время

Многие недооценивают субпродукты, считая их второстепенными, хотя из них можно приготовить простые, бюджетные и очень вкусные блюда. Куриные желудки именно из этой категории. При правильном приготовлении они получаются нежными, ароматными и отлично впитывают специи и маринады.

Предлагаем приготовить куриные желудки по-корейски. Это блюдо будет уместно как на ежедневном столе, так и среди праздничных закусок. Рецептом поделились на портале "Добрі новини".

Ингредиенты:

Куриные желудки – 500 г

Лук репчатый – 2 большие штуки

Чеснок – 5 зубчиков

Соевый соус – 2 ст. л.

Подсолнечное масло – 100 мл

Уксус 6% (яблочный или винный) – 30–35 мл

Сахар – 1 ч. л. без горки

Укроп – 1 большой пучок

Соль и черный перец – по вкусу

Молотый кориандр — щепотка

Если вы любите острые закуски, добавьте вместе с чесноком полчайной ложки хлопьев красного перца чили. Вместо укропа в этом рецепте можно добавлять кинзу.

Способ приготовления:

Желудки тщательно промываем, удаляем желтые пленки и лишний жир. Воду в кастрюле доводим до кипения и закладываем желудки именно в кипящую воду, чтобы мясо осталось вкусным и сочным. После повторного закипания снимаем пену. Через 30 минут после закипания солим. Если сделать это раньше, желудки будут жесткими. Варим желудки на небольшом огне под крышкой примерно 1,5 часа. Они должны стать совсем мягкими, но не разваливаться. После варки охлаждаем желудки прямо в бульоне, а затем нарезаем тонкой соломкой. Лук режем тонкими полукольцами. Чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем желудки с луком и соевым соусом. Сверху на мясо с луком выкладываем горкой чеснок, измельченный укроп и (по желанию) молотый кориандр. Растительное масло разогреваем на сковороде и выливаем на чеснок с зеленью. Добавляем уксус и сахар. Все хорошо перемешиваем, накрываем пленкой или крышкой и отправляем в холодильник в сутки.

Благодаря насыщенному маринаду и большому количеству лука куриные желудки по-корейски дополнят блюда с нейтральным вкусом: отварной картофель, рис, фунчозу. Чтобы сделать вкус блюда еще более интересным, посыпьте его обжаренным на сухой сковороде кунжутом или измельченными грецкими орехами.