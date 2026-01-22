Недооцененный деликатес: как вкусно приготовить куриные желудки
Это блюдо можно готовить в любое время
Многие недооценивают субпродукты, считая их второстепенными, хотя из них можно приготовить простые, бюджетные и очень вкусные блюда. Куриные желудки именно из этой категории. При правильном приготовлении они получаются нежными, ароматными и отлично впитывают специи и маринады.
Предлагаем приготовить куриные желудки по-корейски. Это блюдо будет уместно как на ежедневном столе, так и среди праздничных закусок. Рецептом поделились на портале "Добрі новини".
Ингредиенты:
- Куриные желудки – 500 г
- Лук репчатый – 2 большие штуки
- Чеснок – 5 зубчиков
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Подсолнечное масло – 100 мл
- Уксус 6% (яблочный или винный) – 30–35 мл
- Сахар – 1 ч. л. без горки
- Укроп – 1 большой пучок
- Соль и черный перец – по вкусу
- Молотый кориандр — щепотка
Если вы любите острые закуски, добавьте вместе с чесноком полчайной ложки хлопьев красного перца чили. Вместо укропа в этом рецепте можно добавлять кинзу.
Способ приготовления:
- Желудки тщательно промываем, удаляем желтые пленки и лишний жир.
- Воду в кастрюле доводим до кипения и закладываем желудки именно в кипящую воду, чтобы мясо осталось вкусным и сочным. После повторного закипания снимаем пену. Через 30 минут после закипания солим. Если сделать это раньше, желудки будут жесткими.
- Варим желудки на небольшом огне под крышкой примерно 1,5 часа. Они должны стать совсем мягкими, но не разваливаться.
- После варки охлаждаем желудки прямо в бульоне, а затем нарезаем тонкой соломкой.
- Лук режем тонкими полукольцами. Чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем желудки с луком и соевым соусом.
- Сверху на мясо с луком выкладываем горкой чеснок, измельченный укроп и (по желанию) молотый кориандр. Растительное масло разогреваем на сковороде и выливаем на чеснок с зеленью.
- Добавляем уксус и сахар. Все хорошо перемешиваем, накрываем пленкой или крышкой и отправляем в холодильник в сутки.
Благодаря насыщенному маринаду и большому количеству лука куриные желудки по-корейски дополнят блюда с нейтральным вкусом: отварной картофель, рис, фунчозу. Чтобы сделать вкус блюда еще более интересным, посыпьте его обжаренным на сухой сковороде кунжутом или измельченными грецкими орехами.