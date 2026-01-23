Корисно їсти взимку: цей буряковий салат ви приготуєте за дві хвилини (відео)

Смачне доповнення до основної страви

Буряк — це коренеплід із насиченим смаком і яскравим кольором, який широко використовується в кулінарії, зокрема для салатів і традиційної "Шуби". Його можна варити, запікати або готувати на пару, а правильний вибір — щільні, темно-фіолетові коренеплоди без тріщин і плям — визначає смак готової страви. Сьогодні пропонуємо приготувати салат з буряка з фетою та горіхами, який легко готується і має яскравий, насичений смак. Типові помилки — переварювати буряк, через що він втрачає соковитість, або занадто великі кубики, що псують текстуру; експериментувати можна з різними видами сирів, горіхів або додати в’ялені томати. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kristina_buleziuk".

Як приготувати салат з буряка та фети

Інгредієнти:

варений буряк — 600 г;

фета — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

підсмажені горіхи — 60 г;

петрушка — 1 пучок;

в’ялені томати — 50 г (за бажанням);

гірчиця зернами — 1 д. л.;

яблучний оцет — 1 д. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати варений буряк кубиками. Дрібно нарізати фету та цибулю. Подрібнити петрушку і горіхи, додати в’ялені томати за бажанням. Змішати інгредієнти в салатниці. Приготувати заправку: змішати гірчицю, яблучний оцет, рослинну олію та мед. Додати заправку до салату і перемішати, за потреби підсолити.

Як і з чим подавати

Салат подають охолодженим або кімнатної температури, виклавши на плоску тарілку або в порційні креманки. Для святкової подачі можна прикрасити зверху свіжою зеленню, додати трохи подрібнених горіхів або дрібно нарізаних в’ялених томатів. Він добре поєднується з м’ясними стравами, рибою або легкими гарнірами з круп і овочів. Також салат можна подавати як самостійну закуску або додати до святкового столу для контрасту кольорів і смаків.

Салат з буряка з фетою та горіхами — яскрава, корисна і швидка у приготуванні страва, яка стане окрасою будь-якого столу. Він легко адаптується під різні смаки і доповнюється сезонними овочами чи спеціями. Таке поєднання текстур і смаків робить салат незвичайним і приємним для всіх гостей.