Полезно есть зимой: этот свекольный салат вы приготовите за две минуты (видео)

Вкусное дополнение к основному блюду

Свекла – это корнеплод с насыщенным вкусом и ярким цветом, который широко используется в кулинарии, в частности для салатов и традиционной "Шубы". Его можно варить, запекать или готовить на пару, а правильный выбор – плотные, темно-фиолетовые корнеплоды без трещин и пятен – определяет вкус готового блюда. Сегодня предлагаем приготовить салат из свеклы с фетой и орехами, который легко готовится и обладает ярким, насыщенным вкусом. Типичные ошибки — переваривать свеклу, из-за чего она теряет сочность или слишком большие кубики, портящие текстуру; экспериментировать можно с разными видами сыров, орехов или добавить вяленые томаты. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kristina_buleziuk".

Как приготовить салат из свеклы и феты

Ингредиенты:

вареная свекла — 600 г;

фета — 200 г;

лук – 1 шт.;

поджаренные орехи – 60 г;

петрушка — 1 пучок;

вяленые томаты – 50 г (по желанию);

горчица зернами – 1 д. л.;

яблочный уксус – 1 д. л.;

растительное масло – 2 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать вареную свеклу кубиками. Мелко нарезать фету и лук. Измельчить петрушку и орехи, добавить вяленые томаты по желанию. Смешать ингредиенты в салатнице. Приготовить заправку: смешать горчицу, яблочный уксус, растительное масло и мед. Добавить заправку в салат и перемешать, при необходимости подсолить.

Как и с чем подавать

Салат подают охлажденным или комнатной температурой, выложив на плоскую тарелку или в порционные креманки. Для праздничной подачи можно украсить сверху свежей зеленью, добавить немного измельченных орехов или мелко нарезанных вяленых томатов. Он хорошо сочетается с мясными блюдами, рыбой или легкими гарнирами из круп и овощей. Также салат можно подавать в качестве самостоятельной закуски или добавить к праздничному столу для контраста цветов и вкусов.

Салат из свеклы с фетой и орехами – яркое, полезное и быстрое в приготовлении блюдо, которое станет украшением любого стола. Он легко адаптируется под разные вкусы и дополняется сезонными овощами или специями. Такое сочетание текстур и вкусов делает салат необычным и приятным для всех гостей.