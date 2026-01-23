Полезно есть зимой: этот свекольный салат вы приготовите за две минуты (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусное дополнение к основному блюду
Свекла – это корнеплод с насыщенным вкусом и ярким цветом, который широко используется в кулинарии, в частности для салатов и традиционной "Шубы". Его можно варить, запекать или готовить на пару, а правильный выбор – плотные, темно-фиолетовые корнеплоды без трещин и пятен – определяет вкус готового блюда. Сегодня предлагаем приготовить салат из свеклы с фетой и орехами, который легко готовится и обладает ярким, насыщенным вкусом. Типичные ошибки — переваривать свеклу, из-за чего она теряет сочность или слишком большие кубики, портящие текстуру; экспериментировать можно с разными видами сыров, орехов или добавить вяленые томаты. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kristina_buleziuk".
Как приготовить салат из свеклы и феты
Ингредиенты:
- вареная свекла — 600 г;
- фета — 200 г;
- лук – 1 шт.;
- поджаренные орехи – 60 г;
- петрушка — 1 пучок;
- вяленые томаты – 50 г (по желанию);
- горчица зернами – 1 д. л.;
- яблочный уксус – 1 д. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
- соль – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нарезать вареную свеклу кубиками.
- Мелко нарезать фету и лук.
- Измельчить петрушку и орехи, добавить вяленые томаты по желанию.
- Смешать ингредиенты в салатнице.
- Приготовить заправку: смешать горчицу, яблочный уксус, растительное масло и мед.
- Добавить заправку в салат и перемешать, при необходимости подсолить.
Как и с чем подавать
Салат подают охлажденным или комнатной температурой, выложив на плоскую тарелку или в порционные креманки. Для праздничной подачи можно украсить сверху свежей зеленью, добавить немного измельченных орехов или мелко нарезанных вяленых томатов. Он хорошо сочетается с мясными блюдами, рыбой или легкими гарнирами из круп и овощей. Также салат можно подавать в качестве самостоятельной закуски или добавить к праздничному столу для контраста цветов и вкусов.
Салат из свеклы с фетой и орехами – яркое, полезное и быстрое в приготовлении блюдо, которое станет украшением любого стола. Он легко адаптируется под разные вкусы и дополняется сезонными овощами или специями. Такое сочетание текстур и вкусов делает салат необычным и приятным для всех гостей.