До магазинної більше не повернетесь: як легко та смачно засолити скумбрію вдома (відео)

Скумбрія — це жирна морська риба з насиченим смаком, яку готують різними способами

Її маринують, коптять, смажать і навіть запікають у духовці з травами та лимоном. Сьогодні ми пропонуємо класичну пряну мариновану скумбрію — закуску, що давно прижилася в домашній кухні Східної Європи та асоціюється зі святковим столом. Головний секрет — свіжа риба з пружною м’якоттю та правильно збалансований маринад без надлишку солі й спецій. Для варіацій частину спецій можна замінити на розмарин, апельсинову цедру або соєвий соус, а саму рибу за цим маринадом легко адаптувати і для запікання у фользі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "innakluchnik31".

Як смачно замаринувати скумбрію

Інгредієнти:

вода – 1 л;

сіль – 3 ст. л. без верха;

цукор – 2 ст. л.;

лавровий лист – 3 шт.;

суміш перців горошком – 1 ч. л.;

приправа до риби – 1 ч. л.;

коріандр – 1 ст. л.;

сухі зерна гірчиці – 1 ст. л.;

гвоздика – 5 шт.;

скумбрія – 2–3 великі тушки.

Для маринованої цибулі:

цибуля – 2 шт.;

сіль – 1/3 ч. л.;

цукор – 60 г;

оцет – 60 г;

вода – 150 г.

Спосіб приготування:

Зварити маринад, довести воду зі спеціями, сіллю та цукром до кипіння, проварити 3–5 хвилин і повністю охолодити. Очистити скумбрію, видалити нутрощі, голову та нарізати шматками, залити холодним маринадом і накрити. Поставити в холодильник на 24 години, раз перевернути рибу для рівномірного просочення. Змішати всі інгредієнти для цибулі, залити нею нарізану цибулю та залишити мінімум на 30 хвилин.

Як і з чим подавати

Подавайте скумбрію охолодженою, з маринованою цибулею, свіжим кропом або зеленою цибулею. Вона чудово поєднується з відвареною картоплею, чорним хлібом, гірчичним соусом або соусом на основі сметани й хрону. Для святкової подачі викладіть шматочки на листя салату, додайте часточки лимона та зерна граната.

Цей рецепт перевірений роками й завжди рятує, коли потрібна швидка, ефектна та смачна закуска. Експериментуйте зі спеціями, рівнем солі та способом подачі, щоб знайти свою ідеальну версію.