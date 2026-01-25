К магазинной больше не вернетесь: как легко и вкусно засолить скумбрию дома (видео)
Скумбрия – это жирная морская рыба с насыщенным вкусом, которую готовят разными способами.
Ее маринуют, коптят, жарят и даже запекают в духовке с травами и лимоном. Сегодня мы предлагаем классическую пряную маринованную скумбрию — закуску, давно прижившуюся в домашней кухне Восточной Европы и ассоциирующуюся с праздничным столом. Главный секрет – свежая рыба с упругой мякотью и правильно сбалансированный маринад без избытка соли и специй. Для вариаций часть специй можно заменить розмарином, апельсиновой цедрой или соевым соусом, а саму рыбу по этому маринаду легко адаптировать и для запекания в фольге. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "innakluchnik31".
Как вкусно замариновать скумбрию
Ингредиенты:
- вода – 1 л;
- соль – 3 ст. л. без верха;
- сахар – 2 ст. л.;
- лавровый лист – 3 шт.;
- смесь перцев горошком – 1 ч. л.;
- приправа к рыбе – 1 ч. л.;
- кориандр – 1 ст. л.;
- сухие зерна горчицы – 1 ст. л.;
- гвоздика – 5 шт.;
- скумбрия – 2–3 большие тушки.
Для маринованного лука:
- лук – 2 шт.;
- соль – 1/3 ч. л.;
- сахар – 60 г;
- уксус – 60 г;
- вода – 150 г.
Способ приготовления:
- Сварить маринад, довести воду со специями, солью и сахаром до кипения, проварить 3-5 минут и полностью охладить.
- Очистить скумбрию, удалить внутренности, голову и нарезать кусками, залить холодным маринадом и накрыть.
- Поставить в холодильник на 24 часа, раз перевернуть рыбу для равномерной пропитки.
- Смешать все ингредиенты для лука, залить им нарезанный лук и оставить минимум на 30 минут.
Как и с чем подавать
Подавайте скумбрию охлажденным, с маринованным луком, свежим укропом или зеленым луком. Она прекрасно сочетается с отварным картофелем, черным хлебом, горчичным соусом или соусом на основе сметаны и хрена. Для праздничной подачи выложите кусочки на листья салата, добавьте дольки лимона и зерна граната.
Этот рецепт проверен годами и всегда спасает, когда нужна быстрая, эффектная и вкусная закуска. Экспериментируйте со специями, уровнем соли и способом подачи, чтобы найти идеальную версию.