К магазинной больше не вернетесь: как легко и вкусно засолить скумбрию дома (видео)

Скумбрия – это жирная морская рыба с насыщенным вкусом, которую готовят разными способами.

Ее маринуют, коптят, жарят и даже запекают в духовке с травами и лимоном. Сегодня мы предлагаем классическую пряную маринованную скумбрию — закуску, давно прижившуюся в домашней кухне Восточной Европы и ассоциирующуюся с праздничным столом. Главный секрет – свежая рыба с упругой мякотью и правильно сбалансированный маринад без избытка соли и специй. Для вариаций часть специй можно заменить розмарином, апельсиновой цедрой или соевым соусом, а саму рыбу по этому маринаду легко адаптировать и для запекания в фольге. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "innakluchnik31".

Как вкусно замариновать скумбрию

Ингредиенты:

вода – 1 л;

соль – 3 ст. л. без верха;

сахар – 2 ст. л.;

лавровый лист – 3 шт.;

смесь перцев горошком – 1 ч. л.;

приправа к рыбе – 1 ч. л.;

кориандр – 1 ст. л.;

сухие зерна горчицы – 1 ст. л.;

гвоздика – 5 шт.;

скумбрия – 2–3 большие тушки.

Для маринованного лука:

лук – 2 шт.;

соль – 1/3 ч. л.;

сахар – 60 г;

уксус – 60 г;

вода – 150 г.

Способ приготовления:

Сварить маринад, довести воду со специями, солью и сахаром до кипения, проварить 3-5 минут и полностью охладить. Очистить скумбрию, удалить внутренности, голову и нарезать кусками, залить холодным маринадом и накрыть. Поставить в холодильник на 24 часа, раз перевернуть рыбу для равномерной пропитки. Смешать все ингредиенты для лука, залить им нарезанный лук и оставить минимум на 30 минут.

Как и с чем подавать

Подавайте скумбрию охлажденным, с маринованным луком, свежим укропом или зеленым луком. Она прекрасно сочетается с отварным картофелем, черным хлебом, горчичным соусом или соусом на основе сметаны и хрена. Для праздничной подачи выложите кусочки на листья салата, добавьте дольки лимона и зерна граната.

Этот рецепт проверен годами и всегда спасает, когда нужна быстрая, эффектная и вкусная закуска. Экспериментируйте со специями, уровнем соли и способом подачи, чтобы найти идеальную версию.